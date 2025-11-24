„To, co Pan robi w relacjach z USA, to coś więcej niż głupota. Jeśli Pana awanturnictwo doprowadzi do wycofania amerykańskiego parasola ochronnego znad Polski, za kilka lat może nas czekać tragedia i setki tysięcy ofiar” – napisał Zbigniew Ziobro na portalu X, zwracając się do Donalda Tuska.
Były minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy zwrócił się do obecnego szefa rządu. Ziobro wylicza w swoim wpisie wiele błędów i zaniechań ze strony lidera Koalicji Obywatelskiej. Skupia się na kwestiach międzynarodowych.
Panie Tusk, sprawa jest bardzo poważna, więc i wpis będzie dłuższy. To Pan, wykonując polityczne zlecenia kanclerz Merkel, przez lata wspierał Niemcy i Unię w ich proputinowskim kursie. Przypomnę Panu: 11 lat temu w Brukseli ostrzegałem, że uzależnianie Europy od rosyjskiego gazu skończy się tragedią. A Pan w tym czasie dopiero co przeprowadził swój „reset” z Moskwą. Robił Pan to za obietnicę intratnego stołka w Unii. Za polityczną korupcję ze strony Merkel. Robił Pan to z takim zapałem, że Rosjanie nazwali Pana „swoim człowiekiem w Warszawie”. A gdy Merkel posadziła Pana na fotelu Przewodniczącego Rady Europejskiej, lojalnie wspierał Pan jej prorosyjską agendę. Dlatego nie jest przesadą stwierdzenie, że jest Pan współodpowiedzialny za napaść Putina na Ukrainę
– pisze Ziobro.
I teraz kontrast. W tym samym czasie Prezydent Donald Trump - którego nikczemnie pomawiał Pan o bycie „człowiekiem KGB” - zwalczał projekt Nord Stream 2, dziecko KGB-isty Putina. Ostrzegał, że ten gazociąg wzmacnia imperialne cele Moskwy kosztem bezpieczeństwa regionu. Mówił wprost, że przez Nord Stream 2 „Niemcy stają się zakładnikiem Rosji, jeśli wydarzy się coś złego”. A w latach 2019/2020 nałożył ostre sankcje na firmy uczestniczące w budowie Nord Stream 2. Dziś Donald Trump po powrocie do gry walczy o pokój. Na stole leży konkretny plan. Viktor Orbán ten plan poparł. A Pan, zaczepiając premiera Orbána, tak naprawdę po raz kolejny atakuje prezydenta Trumpa
– czytamy.
Atak Tuska na Trumpa
Ziobro przypomniał Tuskowi o jego słowach na temat Donalda Trumpa.
Nie przeprosił Pan do dziś najpotężniejszego polityka demokratycznego świata za wielokrotne nazywanie go rosyjskim agentem. Tym samym znów odbiera Pan Polsce szansę, by zasiąść przy stole decyzyjnym. Bo w polskim interesie jest to, by głos naszego kraju w takich planach był realnie brany pod uwagę - i to zanim ujrzą one światło dzienne. Do tego trzeba jednak bardzo dobrych relacji, stałych kontaktów i zaufania ze strony prezydenta USA i jego administracji. Pan to wszystko lekkomyślnie pali. I staje w poprzek odpowiedzialnej pracy Prezydenta Karola Nawrockiego
– przekonuje Zbigniew Ziobro.
To, co Pan robi w relacjach z USA, to coś więcej niż głupota. Jeśli Pana awanturnictwo doprowadzi do wycofania amerykańskiego parasola ochronnego znad Polski, za kilka lat może nas czekać tragedia i setki tysięcy ofiar. Bo wszyscy wiemy, kim jest Putin i do czego może się posunąć. I wiemy, kogo się tylko boi - a kogo nie i na co go stać. Takiego ryzyka dla bezpieczeństwa własnego i swoich dzieci nie wybaczą Panu nawet najwierniejsi wyborcy. Z USA - kluczowym gwarantem naszego bezpieczeństwa - trzeba blisko współpracować. Rozmawiać. Przekonywać do naszego punktu widzenia. Wtedy nasze racje mają szansę być poważnie traktowane i realnie uwzględniane! Niech Pan wreszcie przeprosi Donalda Trumpa i zajmie się profesjonalną dyplomacją a nie toczy wojenki na X
– dodaje.
Korepetycje od Orbana
Zbigniew Ziobro przekonuje, że obecny premier mógłby uczyć się od premiera Węgier Wiktora Orbana.
Korepetycje z budowy skutecznych relacji z najpotężniejszym państwem świata mógłby Panu dać Viktor Orbán, który wie, jak dbać o interes swojego narodu za oceanem. Merkel już odeszła, a Pan dalej zachowuje się jak jej skorumpowany przyboczny i znów atakuje Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pójdź Pan po rozum do głowy, póki jeszcze jest czas.
