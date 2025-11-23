Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką udaje się z wizytą do Czech. Jutro w Pradze spotka się m.in. z prezydentem Czech Petrem Pavelem oraz prawdopodobnym przyszłym premierem Andrejem Babiszem.
Jutro przed południem przewidziano ceremonię powitania polskiej pary prezydenckiej przez prezydenta Republiki Czeskiej Petra Pavela i jego małżonkę Evę Pavlovą. W Zamku Praskim, dawnej siedzibie czeskich królów planowana jest rozmowa prezydentów „w cztery oczy”, a następnie rozmowy plenarne.
W południe planowana jest konferencja prasowa z udziałem obu prezydentów.
Po oficjalnym śniadaniu wydawanym przez czeską parę prezydencką na cześć Prezydenta RP i jego małżonki, Nawrocki uda się na Uniwersytet Karola, gdzie po godz. 15 wygłosi wykład.
Pierwsza dama w tym czasie odbędzie wizytę w polskiej szkole im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze.
Z kolei o godz. 16.30 planowane jest spotkanie Nawrockiego Andrejem Babiszem, byłym premierem i liderem zwycięskiego ugrupowania w niedawnych wyborach parlamentarnych.
Cel wizyty
Jak powiedział podczas briefingu prasowego szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz, wizyta prezydenta w Pradze „nie będzie tylko przygotowaniem do przyszłych spotkań grupy V4, nie będzie tylko momentem dyskusji o aktualnych wyzwaniach bezpieczeństwa i działaniach dyplomatycznych, które wszyscy obserwujemy w ostatnim czasie (…), ale będzie też momentem dyskusji o relacjach polsko-czeskich, o relacjach transgranicznych, gospodarczych, współpracy energetycznej”.
Poinformował, że prezydentowi oprócz niego towarzyszył będzie w podróży także zastępca szefa KPRP Adam Andruszkiewicz oraz doradczyni ds. energetycznych Wanda Buk.
