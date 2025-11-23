Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty niedawno został wybrany większością głosów posłów koalicji Donalda Tuska na marszałka Sejmu. Błyskawicznie wygłosił orędzie, w którym opowiadał m.in. o stosowaniu „marszałkowskiego weta” - w istocie prawnie coś takiego nie istnieje, prawo weta przysługuje tylko prezydentowi. Czy zatem chodzi o zapowiedź używania przez Czarzastego tzw. zamrażarki sejmowej? Na zapowiedź Czarzastego bardzo ostro zareagowała… Polska 2050. „Nikt nie ma prawa cenzurować, co im wolno, a czego nie wolno głosować” - zareagowała na słowa Czarzastego partia Szymona Hołowni.
Będę stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. Będę zawsze zwracał uwagę na to, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania, czy służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli
— zapowiadał w swoim orędziu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu nie ma w polskim systemie prawnym prawa weta. Jednak słowa Czarzastego sugerują, że będzie on korzystał z tzw. zamrażarki sejmowej, czyli będzie blokował rozpatrywanie przez Sejm tych projektów ustaw, które mu się nie będą podobały. Tymczasem poprzednik Czarzastego na stanowisku marszałka Sejmu - Szymon Hołownia - szczycił się likwidacją wspomnianej „zamrażarki”. Stąd teraz Polska 2050 bardzo ostro zareagowała na zapowiedź Czarzastego.
Polska 2050 strofuje Czarzastego
W polskiej konstytucji Marszałek nie ma prawa weta. O tym, które ustawy przechodzą, decydują wybrani przez Polaków posłowie. Nikt nie ma prawa cenzurować, co im wolno, a czego nie wolno głosować
— podkreśliła Polska 2050.
Marszałek Szymon Hołownia wyrzucił z Sejmu zamrażarkę i przywrócił demokrację. To było i jest zobowiązanie całej Koalicji 15X
— podkreśliła partia Szymona Hołowni.
