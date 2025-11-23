„Ten obrzydliwy atak na niego nie jest przypadkiem” - napisał w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki, który broni Bronisława Wildsteina. Pisarz jest atakowany kłamliwymi oskarżeniami o prorosyjską wypowiedź, której nigdy nie było. „Bronisław Wildstein nie musi nikomu nic udowadniać. Jego książki, artykuły, felietony przemawiają za niego. Bronisławie – masz moje pełne wsparcie” - oświadczył polityk PiS.
Premier Donald Tusk na konwencji zjednoczeniowej KO w Warszawie zaatakował publicystę „Sieci” Bronisława Wildsteina, przypisując mu słowa, których Wildstein ani nie wypowiedział, ani nie napisał. Manipulancka wypowiedź premiera oparła się na wpisie dziennikarza Patryka Michalskiego na platformie X. Rozochoceni politycy KO zaczęli oskarżać pisarza Bronisława Wildsteina o prorosyjskość. W jego obronie w sposób zdecydowany stanęło środowisko patriotyczne, a dziś także były premier Mateusz Morawiecki.
Bronisław Wildstein to jeden z najważniejszych polskich intelektualistów ostatnich dekad. Człowiek, który całe życie poświęcił prawdzie, wolności słowa i demaskowaniu zła – niezależnie od konsekwencji. Dlatego ten obrzydliwy atak na niego nie jest przypadkiem. I co najbardziej symboliczne – wychodzi od ludzi, którzy w sprawach odwagi, charakteru i dorobku publicznego powinni po prostu milczeć, gdyż nie mają najmniejszych dokonań
— napisał w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki.
CZYTAJ TAKŻE: „Myśląc Polska. Alternatywa 2.0”. Bronisław Wildstein: „Cenzura i totalitaryzm zawsze występują pod wzniosłymi szyldami
„Polska potrzebuje takich ludzi”
Morawiecki jest przekonany, że Polsce potrzebni są tacy ludzie, jak Bronisław Wildstein.
Bronisław Wildstein nie musi nikomu nic udowadniać. Jego książki, artykuły, felietony przemawiają za niego. Bronisławie – masz moje pełne wsparcie. Polska potrzebuje takich ludzi jak Ty: wolnych, nieugiętych i wiernych prawdzie
— podkreślił we wpisie polityk Prawa i Sprawiedliwości.
CZYTAJ TAKŻE: Dawid Wildstein staje w obronie ojca: Uśmiechnięte cyngle próbują oskarżać go o proputinizm. Kto go atakuje? Ponownie niejaki Patryczek Michalski
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746500-morawiecki-bronislaw-wildstein-nie-musi-nic-udowadniac
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.