Grzegorz Bierecki został laureatem nagrody przyznawanej przez „Towarzystwo Patriotyczne” Jana Pietrzaka. Senator mówił w rozmowie z Telewizją wPolsce24 o stworzonym przez siebie projekcie ustawy, która umożliwi przyjazd do Polski naszych rodaków ze Wschodu.
Senator Grzegorz Bierecki mówił o tym, w jakim momencie realizacji stworzonego przez niego projektu jesteśmy.
To bardzo opłacalny projekt. Państwo polskie znakomicie na tym zarobi, jeżeli zostanie to wdrożone. Chociaż nie mam przekonania, że obecnie rządząca koalicja zdecyduje się ten projekt podjąć. Projekt został przekazany panu prezydentowi, trwają prace w Kancelarii. Od kalendarza pana prezydenta zależy, kiedy zostanie on uruchomiony. Mogę powiedzieć, że moją pracę wykonałem, przygotowałem ustawę
– mówił Grzegorz Bierecki.
Przypomniał, że w ramach realizacji projektu, do Polski przyjechać mogłoby nawet 800 tysięcy rodzin.
Można byłoby wnosić ten projekt jako senacki, bo zgodnie z konstytucją za kwestie Polaków za granicą, Polonii, odpowiadają Senat i prezydent. Ale myślę, że dla tak ważnego projektu, który zakłada realizację programu dziesięcioletniego, który zakłada sprowadzenie 800 tysięcy rodzin do Polski, odpowiadać może wyłącznie głowa państwa
– stwierdził.
Jeśli byłaby w przyszłości taka możliwość, to chętnie podejmę się wykonania tej ustawy
– dodał.
Fatum nad Polską
Senator Bierecki zwrócił uwagę na to, jak wielkim problemem jest ubytek ludności Rzeczypospolitej.
Przede wszystkim, zatrzymamy to fatum, które ciąży nad Polską od końca lat osiemdziesiątych, zatrzymamy ubytek ludności
– mówił w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
mly/Telewizja wPolsce24
