Poruszający spot! Brutalny i prymitywny hejt vs. odwaga i siła charakteru. "12 miesięcy temu w sali Sokół rozpoczęliśmy walkę"

12 miesięcy temu w sali Sokół w Krakowie rozpoczęliśmy walkę, którą wielu z góry uznało za przegraną. 1 czerwca Polacy wybrali Prezydenta Karola Nawrockiego! Wszyscy byliśmy sztabem! Byliśmy razem. Walczyliśmy razem. I razem pracujemy dla Polski! Jedziemy dalej” – pisze w mediach społecznościowych Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Nawrockiego.

Przypomnijmy, w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej Karol Nawrocki był obiektem ostrej krytyki i bezpodstawnego hejtu, który często dotyczył nie tylko jego osoby, ale także jego rodziny – szczególnie jego 7-letniej córki po wieczorze wyborczym. Do tego próbowano grać sprawą kawalerki, braku niezależności czy nawet sutenerstwem.

Wszyscy pytają, jak to się stało. Jak człowiek, którego komentatorzy i media skreślili od samego początku, został prezydentem Polski

— zaznacza Paweł Szefernaker w nagraniu załączonym do wpisu.

Ogromny, brutalny i prymitywny hejt

Surowe oceny w sieci. Słaby jest. Błąd [Jarosława - przyp. - red.] Kaczyńskiego. Gorsza wersja [Sławomira - przyp. - red.] Mentzena? Na razie jest tragicznie

— mówi lektor, przypominając falę negatywnych komentarzy dotyczącą ówczesnego obywatelskiego kandydata na prezydenta, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, Karola Nawrockiego.

Hejt w tej kampanii był ogromny, brutalny i prymitywny

— przypomina szef gabinetu prezydenta Nawrockiego.

W wideo zacytowano też premiera Donalda Tuska.

Jacek Murański. Postać znana, znana także panu Nawrockiemu

— mówił Tusk.

Konsekwencja, odwaga i siła charakteru

Paweł Szefernaker podkreśla, że do zwycięstwa poprowadziła ogromna motywacja.

Cały czas w mediach słyszeliśmy, że nie ma szans. Na szczęście Karol tego nie słuchał. Konsekwencja, odwaga, siła charakteru i drużyna. I przede wszystkim plan, dobry plan dla Polski. To było mocniejsze niż te wszystkie pseudo dziennikarskie komentarze czy opinie. Ten moment - zaprzysiężenie i tłumy Polaków w Warszawie

— wspomina szef gabinetu prezydenta Nawrockiego.

A dziś świadomość, że od hali Sokół mija rok. Bez odważnych decyzji, siły Karola Nawrockiego i waszego zaangażowania nie byłoby tego zwycięstwa. Dziękuję za każdy wywieszony baner, za każdą rozdaną ulotkę, za każdy post w mediach społecznościowych, za każdą uściśniętą dłoń. Prezydent Karol Nawrocki jest dziś waszym głosem. Działamy dalej. Dla Polski, dla Polaków. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy

— dodaje Paweł Szefernaker.

