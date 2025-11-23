„12 miesięcy temu w sali Sokół w Krakowie rozpoczęliśmy walkę, którą wielu z góry uznało za przegraną. 1 czerwca Polacy wybrali Prezydenta Karola Nawrockiego! Wszyscy byliśmy sztabem! Byliśmy razem. Walczyliśmy razem. I razem pracujemy dla Polski! Jedziemy dalej” – pisze w mediach społecznościowych Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Nawrockiego.
Przypomnijmy, w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej Karol Nawrocki był obiektem ostrej krytyki i bezpodstawnego hejtu, który często dotyczył nie tylko jego osoby, ale także jego rodziny – szczególnie jego 7-letniej córki po wieczorze wyborczym. Do tego próbowano grać sprawą kawalerki, braku niezależności czy nawet sutenerstwem.
Wszyscy pytają, jak to się stało. Jak człowiek, którego komentatorzy i media skreślili od samego początku, został prezydentem Polski
— zaznacza Paweł Szefernaker w nagraniu załączonym do wpisu.
Ogromny, brutalny i prymitywny hejt
Surowe oceny w sieci. Słaby jest. Błąd [Jarosława - przyp. - red.] Kaczyńskiego. Gorsza wersja [Sławomira - przyp. - red.] Mentzena? Na razie jest tragicznie
— mówi lektor, przypominając falę negatywnych komentarzy dotyczącą ówczesnego obywatelskiego kandydata na prezydenta, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, Karola Nawrockiego.
Hejt w tej kampanii był ogromny, brutalny i prymitywny
— przypomina szef gabinetu prezydenta Nawrockiego.
W wideo zacytowano też premiera Donalda Tuska.
Jacek Murański. Postać znana, znana także panu Nawrockiemu
— mówił Tusk.
Konsekwencja, odwaga i siła charakteru
Paweł Szefernaker podkreśla, że do zwycięstwa poprowadziła ogromna motywacja.
Cały czas w mediach słyszeliśmy, że nie ma szans. Na szczęście Karol tego nie słuchał. Konsekwencja, odwaga, siła charakteru i drużyna. I przede wszystkim plan, dobry plan dla Polski. To było mocniejsze niż te wszystkie pseudo dziennikarskie komentarze czy opinie. Ten moment - zaprzysiężenie i tłumy Polaków w Warszawie
— wspomina szef gabinetu prezydenta Nawrockiego.
A dziś świadomość, że od hali Sokół mija rok. Bez odważnych decyzji, siły Karola Nawrockiego i waszego zaangażowania nie byłoby tego zwycięstwa. Dziękuję za każdy wywieszony baner, za każdą rozdaną ulotkę, za każdy post w mediach społecznościowych, za każdą uściśniętą dłoń. Prezydent Karol Nawrocki jest dziś waszym głosem. Działamy dalej. Dla Polski, dla Polaków. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy
— dodaje Paweł Szefernaker.
