51,6 proc. ankietowanych uważa, że to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien jako pierwszy przyjechać do prezydenta Karola Nawrockiego - wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania był blisko co dziesiąty badany.
W sondażu ankietowani zostali zapytani, który z prezydentów powinien jako pierwszy złożyć oficjalną wizytę zagraniczną - czy Karol Nawrocki powinien najpierw przyjechać do ukraińskiego prezydenta, czy też to Wołodymyr Zełenski powinien jako pierwszy przybyć do Polski i spotkać się z prezydentem Nawrockim.
O tym, że to prezydent Nawrocki powinien jako pierwszy złożyć wizytę na Ukrainie, przekonanych było 8,8 proc. ankietowanych. 51,6 proc. badanych twierdzi z kolei, że to prezydent Ukrainy powinien jako pierwszy przyjechać do Karola Nawrockiego.
Kolejność wizyty nie ma znaczenia?
Dla 16,2 proc. ankietowanych kolejność wizyty nie ma znaczenia, 11,1 proc. oceniło, że żadna wizyta nie jest potrzebna, a 12,3 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Wskazania różnią się w zależności od sympatii politycznych. W grupie wyborców koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050, PSL) 16 proc. osób uznało, że pierwszy powinien przyjechać polski prezydent, a 27 proc. - że powinien to być prezydent Ukrainy. Dla 33 proc. ankietowanych z tej grupy kolejność wizyty nie ma znaczenia, a 13 proc. nie widzi potrzeby organizowania takiej wizyty. 11 proc. nie umiało jednoznacznie odpowiedzieć na tak zadane pytanie.
W grupie wyborców opozycji (PiS, Konfederacja) widać większe zróżnicowanie w odpowiedziach - 9 proc. osób uważa, że to Nawrocki powinien przyjechać jako pierwszy, a 67 proc. - że powinien to być Zełenski; 6 proc. uznało, że nie ma znaczenia, kto będzie pierwszy, kolejne 6 proc., iż taka wizyta nie jest potrzebna. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 12 proc. badanych z tej grupy.
Wśród pozostałych wyborców 59 proc. osób jest przekonanych, że to prezydent Ukrainy powinien złożyć oficjalną wizytę jako pierwszy, nie ma też nikogo, kto byłby przeciwnego zdania. 11 proc. sądzi, że kolejność wizyty jest bez znaczenia, a 17 proc., że taka wizyta nie jest potrzebna. 13 proc. nie opowiedziało się jednoznacznie za żadną z odpowiedzi.
Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 14-16 listopada 2025 r. metodą CATI&CAWI na próbie 1000 osób.
