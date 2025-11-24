„Pan premier sobie przypomniał, że jest jakieś 5 przykazań. Poleciłabym mu 10 przykazań Bożych i 5 przykazań kościelnych, które są od lat i są bardzo uniwersalne. To próba ograniczania prerogatyw panu prezydentowi przez rząd, który powinien się zajmować zupełnie innymi sprawami. Oni by chcieli, żeby rząd rządził, parlament wszystkiemu przyklasnął, a pan prezydent milczał bądź ewentualnie reprezentował. Jeszcze zgodnie z tym, jak pan Donald Tusk czy pan Radosław Sikorski to nakreśli” - powiedziała prezydencka minister Beata Kempa w programie „Marta Kielczyk i Goście” na antenie Telewizji wPolsce24.
Na początek poruszona została kwestia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Jeżeli chodzi o pana Żurka w kwestii diagnoz pedagogicznych - bardzo niestabilny. Jednocześnie również ręka w…
