Doradca prezydenta RP Beata Kempa / autor: Fratria
Pan premier sobie przypomniał, że jest jakieś 5 przykazań. Poleciłabym mu 10 przykazań Bożych i 5 przykazań kościelnych, które są od lat i są bardzo uniwersalne. To próba ograniczania prerogatyw panu prezydentowi przez rząd, który powinien się zajmować zupełnie innymi sprawami. Oni by chcieli, żeby rząd rządził, parlament wszystkiemu przyklasnął, a pan prezydent milczał bądź ewentualnie reprezentował. Jeszcze zgodnie z tym, jak pan Donald Tusk czy pan Radosław Sikorski to nakreśli” - powiedziała prezydencka minister Beata Kempa w programie „Marta Kielczyk i Goście” na antenie Telewizji wPolsce24.

Na początek poruszona została kwestia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Jeżeli chodzi o pana Żurka w kwestii diagnoz pedagogicznych - bardzo niestabilny. Jednocześnie również ręka w…

