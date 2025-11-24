„Podtrzymam decyzję o niewpuszczaniu Grzegorza Brauna do Sejmu” - zadeklarował w Poznaniu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Współprzewodniczący Nowej Lewicy potępił słowa prezesa Konfederacji Korony Polskiej wypowiedziane w Oświęcimiu.
Europoseł Braun, przemawiając w pobliżu Muzeum Auschwitz-Birkenau, mówił m.in.:
Teren niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau jest to strefa de facto eksterytorialna. To już nie jest państwo polskie, niepodległe, na którego terenie Polacy są suwerenni i wolni.
Czarzasty: „To jest skandal po prostu”
W Poznaniu do tej sprawy odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Jednoznacznie potępiam to, co wczoraj zdarzyło się w Oświęcimiu. To, co pan poseł Braun wyczynia, jaki ma stosunek do Żydów, jest skandalem po prostu
— powiedział.
Wyjaśnił przy tym, że nie chodzi tylko o stosunek do jednego narodu.
Nie można tak traktować ludzi, tylko dlatego, że według Brauna są inni od niego. W związku z tym podtrzymam decyzję marszałka Szymona Hołowni o niewpuszczaniu pana Brauna do Sejmu
— zapowiedział Czarzasty.
„Wszystkie konflikty biorą się od słowa”
Marszałek przekonywał, że „wszystkie konflikty biorą się od słowa, od nienawiści, od tego, że jedni chcą więcej, niż im się należy”. Dodał przy tym, że konflikt rosyjsko-ukraiński, „również zaczynał się od słów”.
W sprawie wczorajszego wystąpienia Brauna w Oświęcimiu głos zabrał wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zapowiedział, że prokuratura pokaże, że działa i jest skuteczna, bo w Polsce nie ma miejsca na antysemityzm. Dodał, że wypowiedzi Grzegorza Brauna szkodzą państwu polskiemu i będą ścigane.
W grudniu ma zacząć się proces europosła Grzegorza Brauna w sprawie dotyczącej m.in. zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 r. Z kolei w połowie listopada Parlament Europejski uchylił Braunowi immunitet w innej sprawie dot. podejrzenia popełnienia przestępstw, w tym naruszenia nietykalności cielesnej lekarki w szpitalu w Oleśnicy. Przyjęty w listopadzie wniosek obejmował też oskarżenie Brauna o publiczne nawoływanie w internecie „do nienawiści na tle różnic wyznaniowych” oraz o występek obrazy uczuć religijnych.
W połowie czerwca weszło w życie zarządzenie zabraniające wstępu i wjazdu na teren Sejmu posłowi do Parlamentu Europejskiego Grzegorzowi Braunowi. Stało się to po tym, jak polityk zniszczył tablice będące częścią prezentowanej w Sejmie wystawy poświęconej kwestiom LGBT. Zakaz został wydany na podstawie sejmowego regulaminu, który wskazuje, że „nie zezwala się na wejście i wjazd na tereny oraz wejście do budynków osobom, które swoim zachowaniem lub wyglądem naruszają powagę Sejmu, lub Senatu”.
Włodzimierz Czarzasty odwiedził dziś Poznań, gdzie brał udział w wojewódzkim zjeździe Nowej Lewicy, podczas którego wybrano regionalne kierownictwo ugrupowania. Jednogłośnie nowym przewodniczącym struktur regionalnych partii został wybrany wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.
