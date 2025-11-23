Koalicja Obywatelska intensywnie promuje „5 żelaznych zasad”, które sama wielokrotnie z premedytacją łamała. W mediach społecznościowych zamieszczono infografiki. „2026 rokiem zawieszenia broni! Nie atakuj funkcjonariuszy polskich służb oraz wojska” - wzywa Koalicja Obywatelska. „Te pouczenia zacznijcie od siebie. Szkoda, że zapomnieliście o niej w 2021 roku, kiedy wasi posłowie robili cyrk na granicy” - odpowiedział prezydencki minister Adam Andruszkiewicz.
Premier Donald Tusk wzywa ostatnio do zawieszenia broni i nawet stworzył 5 zasad, które teoretycznie mają to ułatwić, lecz w praktyce są wyłącznie tezami politycznymi służącymi do uderzania w opozycję.
„Pouczenia zacznijcie od siebie”
Okazuje się jednak, że KO te niesamowicie „odkrywcze” zasady postanowiła rozpowszechniać w serwisach społecznościowych, ośmieszając się już w pierwszym punkcie.
Nie atakuj funkcjonariuszy polskich służb oraz wojska. Zgadzasz się? Polub i podaj dalej ten post
— napisano pod infografiką.
Ta zasada powinna obowiązywać zawsze. Szkoda, że zapomnieliście o niej w 2021 roku, kiedy wasi posłowie robili cyrk na granicy. Więc te pouczenia zacznijcie od siebie
— skomentował prezydencki minister Adam Andruszkiewicz.
A jeszcze do niedawna za atakowanie polskich służb można było wyłapać posadkę w TVP w likwidacji!
