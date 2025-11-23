Koalicja Obywatelska dalej promuje "5 żelaznych zasad". Mocna odpowiedź Andruszkiewicza. "Wasi posłowie robili cyrk na granicy"

  • Polityka
  • opublikowano:
Minister sprawiedliwości Adam Bodnar / autor: Przemysław Keler/KPRP
Minister sprawiedliwości Adam Bodnar / autor: Przemysław Keler/KPRP

Koalicja Obywatelska intensywnie promuje „5 żelaznych zasad”, które sama wielokrotnie z premedytacją łamała. W mediach społecznościowych zamieszczono infografiki. „2026 rokiem zawieszenia broni! Nie atakuj funkcjonariuszy polskich służb oraz wojska” - wzywa Koalicja Obywatelska. „Te pouczenia zacznijcie od siebie. Szkoda, że zapomnieliście o niej w 2021 roku, kiedy wasi posłowie robili cyrk na granicy” - odpowiedział prezydencki minister Adam Andruszkiewicz.

Premier Donald Tusk wzywa ostatnio do zawieszenia broni i nawet stworzył 5 zasad, które teoretycznie mają to ułatwić, lecz w praktyce są wyłącznie tezami politycznymi służącymi do uderzania w opozycję.

Pouczenia zacznijcie od siebie”

Okazuje się jednak, że KO te niesamowicie „odkrywcze” zasady postanowiła rozpowszechniać w serwisach społecznościowych, ośmieszając się już w pierwszym punkcie.

Nie atakuj funkcjonariuszy polskich służb oraz wojska. Zgadzasz się? Polub i podaj dalej ten post

— napisano pod infografiką.

Ta zasada powinna obowiązywać zawsze. Szkoda, że zapomnieliście o niej w 2021 roku, kiedy wasi posłowie robili cyrk na granicy. Więc te pouczenia zacznijcie od siebie

— skomentował prezydencki minister Adam Andruszkiewicz.

A jeszcze do niedawna za atakowanie polskich służb można było wyłapać posadkę w TVP w likwidacji!

CZYTAJ TAKŻE:

-Ależ riposta! Prezydent Nawrocki odpowiada na pięć zasad Tuska… Pięcioma Prawdami Polaków. „Warto albo słuchać, albo milczeć”

-5 absurdalnych zasad Tuska. Czy PiS się pod nimi podpisze? Kaczyński: Pani pyta kogoś, kto leży i jest kopany o to, czy będzie się solidaryzował

aja/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych