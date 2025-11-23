„Nie mam wątpliwości - dywersja była dywersją rosyjską, Rosja jest naszym wrogiem, a wy się weźcie do roboty” – powiedział poseł PiS Krzysztof Szczucki w „Śniadaniu Rymanowskiego” na antenie Polsat News. Pomiędzy zaproszonymi politykami wywiązała się bardzo ostra dyskusja. Europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik stwierdziła, że „Ukraińcy są bardzo pomocnym narodem dla Rosjan”, skoro Moskwa wykorzystuje ich w aktach dywersji. „Robi pani z ludzi wariatów” – zdenerwował się poseł KO Paweł Kowal.
Jakie konsekwencje niesie za sobą plan pokojowy Donalda Trumpa? Stanowczo na jego temat wypowiedzieli się zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i premier Donald Tusk. Z kolei w „Śniadaniu Rymanowskiego” w Polsat News i Interii gorącą dyskusję wywołały zeszłotygodniowe akty dywersji przeprowadzone na zlecenie Rosji na terenie Polski. Podejrzani – dwaj obywatele Ukrainy – krótko po dokonaniu zamachów udali się na Białoruś.
Zajączkowska vs. Kowal
Nie zgadzam się, że dalej powinniśmy wspierać finansowo Ukrainę po aktach dywersji, jakich Ukraińcy dokonywali na terytorium Polski. Niezależnie od tego, czy dokonywali ich na zlecenie Rosji, czy nie, to byli Ukraińcy i to zostało udowodnione. Jeżeli Rosjanie wykorzystali jako narzędzia Ukraińców, to znaczy, że Ukraińcy są bardzo pomocnym narodem dla Rosjan. Ja nie twierdzę, że to nie była dywersja na polecenie Rosji, natomiast mieliśmy niejednokrotnie do czynienia z różnymi aktami dywersji i terroru dokonywanymi przez Ukraińców
– stwierdziła Ewa Zajączkowska-Hernik.
Bardzo nerwowo zareagował na tę wypowiedź Paweł Kowal, pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy.
Robi pani z ludzi wariatów
– stwierdził.
Wmawia pani ludziom, że jak ruski chce zrobić dywersję, to przyśle innego ruskiego w ruskiej czapce, może jeszcze na niedźwiedziu i z rosyjskim paszportem
– mówił dalej Kowal, zarzucając polityk Konfederacji, że „powtarza rosyjskie brednie”.
Nie myśli pani o polskiej racji stanu, tylko realizuje swoje ukraińskie fiksum dyrdum
– dodał poseł KO.
Szczucki do KO: Weźcie się do roboty!
Barbara Oliwiecka z Polski 2050 zarzuciła Zajączkowskiej, że jej słowa to „miód na serce Putina”. W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. „Nikt nie potrzebuje w Polsce chyba dywersantów, sabotażystów, pożytecznych idiotów, bo ma panią i pani kolegów z Konfederacji” – ocenił.
Jednocześnie Kowal, gdy znudziła mu się dyskusja z Zajączkowską, postanowił zaczepić prezydenta Karola Nawrockiego, którego przedstawiciel – minister Zbigniew Bogucki – był obecny w studiu. W ocenie polityka KO, Nawrocki powinien udać się do Waszyngtonu i podjąć rozmowy z amerykańskim przywódcą w sprawie niekorzystnego dla Polski, Ukrainy i Europy „planu pokojowego”.
Szef Kancelarii Prezydenta RP przypomniał, że po stronie rządu czeka jeszcze niewyjaśniona kwestia dotycząca Bogdana Klicha.
Ani poprzedni prezydent Rzeczypospolitej pan Andrzej Duda, ani obecny prezydent Polski Karol Nawrocki nie akceptuje kierownika jednostki pana Klicha w ambasadzie. Rząd nie robi nic z tym od wielu, wielu miesięcy. Dodatkowo odwołaliście państwo ambasadora z Kijowa
– powiedział minister Bogucki.
I w tym kontekście formalnym prowadzenia polityki, pan poseł Kowal mówi i poucza, co prezydent Polski ma zrobić. Najpierw uporządkujcie sprawy u siebie, wyślijcie tam ambasadora, dogadajcie się z prezydentem -
– powiedział.
Z szefem Kancelarii Prezydenta RP zgodził się poseł Krzysztof Szczucki.
Dużo mówicie o jedności, a za tym nie idą konkrety. Apelujecie państwo o to, żeby wpływać na politykę Stanów Zjednoczonych, słusznie, uwrażliwiać Stany Zjednoczone na polski interes narodowy. Jak ma to robić skompromitowany kierownik ambasady pan Klich? Mówicie państwo o jedności, po czym Radosław Sikorski wychodzi na mównicę i całe swoje wystąpienie poświęca nienawistnym argumentom przeciwko prezydentowi Nawrockiemu i opozycji
– przypomniał.
Polityk krytycznie oceniał ataki obecnego rządu na PiS, zwłaszcza „wmawianie opozycji jakiegoś prorosyjskiego nastawienia”.
Nie mam wątpliwości – dywersja była dywersją rosyjską, Rosja jest naszym wrogiem, a wy się weźcie do roboty
– powiedział.
Szczucki zaznaczył, że planowi Trumpa sukcesu nie wróży.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746473-klotnia-kowala-z-zajaczkowska-ukrainskie-fiksum-dyrdum
