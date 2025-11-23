„Dzielę się z Państwem wrażeniem, że być zaatakowanym przez posła Mateckiego to tak jakby na człowieka rzucił się martwy skunks” - napisał na platformie X Radosław Sikorski - przypomnijmy: wicepremier i szef polskiej dyplomacji. „Jesteś plugawą, antypolską kreaturą” - odpowiedział Matecki.
Politycy PiS w ostatnim czasie nagłaśniają sytuacje z parlamentarzystami obecnej większości sejmowej, w których istnieje podejrzenie, że publiczne środki wykorzystywane są na cele kampanijne. Takie sprawy opisuje poseł Dariusz Matecki. Jeden z jego wpisów poświęcony był szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu.
Czy Radosław Sikorski wykorzystuje środki publiczne MSZ do organizacji w całym kraju regionalnych konferencji mających charakter agitacji politycznej na rzecz jego osoby i Koalicji Obywatelskiej? Partia może w ten sposób organizować spotkania struktur w całym kraju z osobą wyznaczoną do objęcia funkcji premiera przed ucieczką Donalda Tuska?
— pyta na platformie X załączając tekst interpelacji składanej w tej sprawie.
Sikorski opowiada o „martwym skunksie”
Wicepremier Sikorski zareagował na wpis bardzo nerwowo.
Poseł Matecki odgraża się, że zapyta w interpelacji czy aby piątkowe spotkanie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie nie było upolitycznione. Chętnie odpowiem, że organizował je radny PiS, który wygrał konkurs na prowadzenie RODM. Zrozumiałe pudło bo przecież uczciwa procedura była nie do pomyślenia za ich czasów. Przy okazji, dzielę się z Państwem wrażeniem, że być zaatakowanym przez posła Mateckiego to tak jakby na człowieka rzucił się martwy skunks
— napisał szef polskiej dyplomacji.
Szybko doczekał się odpowiedzi.
„…jakby na człowieka rzucił się martwy skunks” Oxford kończył razem z Nikodemem Dyzmą. Poznałem po manierach
— skomentował europoseł Maciej Wąsik.
Matecki odpowiada: Jesteś plugawą, antypolską kreaturą
Ministrowi Sikorskiemu odpowiedział także poseł Matecki - podobnie ostrymi słowami.
-1. Kłamstwo - żaden z radnych PiS nie jest członkiem RODM w Szczecinie.
-2. Pytanie pozostaje otwarte - dlaczego za publiczne pieniądze organizowane są spotkania w których udział bierze najważniejszy aktyw partyjny KO, w tym posłowie, radni, marszałek.
-3. Jesteś plugawą, antypolską kreaturą
— napisał polityk opozycji.
W kolejnym wpisie Dariusz Matecki zamieścił zbitkę zdjęć Sikorskiego z takimi postaciami jak Siergiej Ławrow czy Alaksandr Łukaszenko i cytatem z wypowiedzi polskiego ministra spraw zagranicznych: „Powiedz mi, jakich masz przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś”.
„Powiedz mi jakich masz przyjaciół, a powiem ci kim jesteś.” Radosław Sikorski sam wystawił sobie świadectwo. Te zdjęcia to nie dyplomacja, to dowód na to, kogo uważał za partnerów. Pamiętajmy, kto budował mosty z Putinem i Łukaszenką, kiedy ostrzegaliśmy! Niewiarygodne!
— napisał Matecki.
Cóż, być może to od Ławrowa Sikorski uczył się „dyplomacji” na poziomie „martwego skunksa” czy „zamknij się, wariatko” lub „walnij się w ten zatłuszczony łeb”.
CZYTAJ TAKŻE:
-Atak Sikorskiego na prezydenta! Lawina komentarzy w sieci. „Ma poważny problem z emocjami”; „Oparty na kłamstwach atak”
-Matecki prognozuje: Tusk ucieknie, Sikorski go zastąpi, Trzaskowski na czele ruchu samorządowego. To będzie pomysł na większość
aja/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746469-sikorski-o-mateckim-jakby-zaatakowal-martwy-skunks
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.