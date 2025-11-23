WIDEO

Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, ostro skwitowała słowa Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości, który mówił m.in. o „wykurzaniu ‘neo-sędziów’ z Sądu Najwyższego”. „Pachnie zamachem stanu” - wskazała Pawełczyk-Woicka.

W opinii Waldemara Żurka „pan prezydent stąpa naprawdę po cienkim lądzie”.

Uważam, że my nie pozostaniemy też bierni. W pewnym momencie zbierzemy siły i powiem: „Panie prezydencie, pan łamie konstytucję. Jest Trybunał Stanu”

— ocenił minister sprawiedliwości.

Oczywiście tam teraz opanowała to pani Manowska, ale też będziemy mieli na to pomysły, jak to zrobić, żeby wykurzyć z Sądu Najwyższego ‘neo-sędziów’. Mówię to otwartym tekstem. To są osoby, które przynoszą ujmę polskiemu wymiarowi sprawiedliwości

— stwierdził Żurek.

Pachnie zamachem stanu”

Do tych słów prokuratora generalnego nawiązała Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, we wpisie na platformie X.

Pachnie zamachem stanu. Z drugiej mówiąc o Trybunale Stanu w kontekście prezydenta Nawrockiego, ten Pan wykazuje się brakiem umiejętności liczenia na poziomie podstawowym. Żałosny szkodnik

— podkreśliła Dagmara Pawełczyk-Woicka.

tt/X

