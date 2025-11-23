Premier Donald Tusk zapowiedział, że jutro podczas spotkania w Luandzie przedstawi polski punkt widzenia w sprawie amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy.
Wspólnie z m.in. przywódcami Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii zadeklarowaliśmy gotowość pracy nad amerykańskim planem pokojowym, zgłaszając na wstępie zastrzeżenia do niektórych jego punktów
— czytamy we wpisie zamieszczonym na portalu X przez premiera Donalda Tuska.
Jutro europejscy liderzy spotkają się w tej sprawie w Luandzie przed rozpoczęciem szczytu Afryka-Unia Europejska, gdzie przedstawię polski punkt widzenia
— dodał premier.
Jutro w obchodzącej 50-lecie niepodległości Angoli odbędzie się szczyt Unia Europejska - Unia Afrykańska. Na jego marginesie ma dojść do spotkania wszystkich szefów rządów i państw UE, którego tematem będzie 28-punktowy plan pokojowy dotyczący zakończenia wojny na Ukrainie.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Znamy założenia planu pokojowego! Tak wygląda 28 punktów proponowanego porozumienia Ukrainy z Rosją
— Znamy pełen tekst projektu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy! „Niniejsze zasady ramowe określają warunki rozejmu”
— Prezydent Zełenski pod presją w związku z aferą korupcyjną. Będą kolejne konsekwencje personalne? W tle szef administracji prezydenckiej
— Nieoficjalnie: Kraje Europy przygotują swój plan pokojowy. Czy będzie korzystniejszy dla Ukrainy od amerykańskiego?
— Amerykański historyk wskazał na pięć błędów planu pokojowego. „To jest rosyjski plan przetłumaczony na angielski”
— Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do narodu ukraińskiego: Teraz jest jeden z najtrudniejszych momentów naszej historii
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746463-co-z-planem-pokojowym-dla-ukrainy-tusk-zabral-glos
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.