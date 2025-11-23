Co z planem pokojowym dla Ukrainy? Tusk się obudził i przedstawi polski punkt widzenia. "Na wstępie zastrzeżenia"

Donald Tusk / autor: Fratria/X
Donald Tusk / autor: Fratria/X

Premier Donald Tusk zapowiedział, że jutro podczas spotkania w Luandzie przedstawi polski punkt widzenia w sprawie amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy.

Wspólnie z m.in. przywódcami Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii zadeklarowaliśmy gotowość pracy nad amerykańskim planem pokojowym, zgłaszając na wstępie zastrzeżenia do niektórych jego punktów

— czytamy we wpisie zamieszczonym na portalu X przez premiera Donalda Tuska.

Jutro europejscy liderzy spotkają się w tej sprawie w Luandzie przed rozpoczęciem szczytu Afryka-Unia Europejska, gdzie przedstawię polski punkt widzenia

— dodał premier.

Jutro w obchodzącej 50-lecie niepodległości Angoli odbędzie się szczyt Unia Europejska - Unia Afrykańska. Na jego marginesie ma dojść do spotkania wszystkich szefów rządów i państw UE, którego tematem będzie 28-punktowy plan pokojowy dotyczący zakończenia wojny na Ukrainie.

tt/PAP

