Niedawno do mediów trafił 28-punktowy plan pokojowy USA, będący propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Jeden z punktów dotyczy Polski, ale mimo to ten plan nie był w żaden sposób konsultowany z polskimi władzami. 25 listopada ma mieć miejsce spotkanie w Waszyngtonie prezydenta USA Donalda Trumpa z grupą europejskich przywódców. Znów nie będzie tam jednak przedstawiciela Polski. „Tam nie było ostatniego wagonu, do którego mogliby zaprosić Tuska, a zatem się nie załapał” - skomentował całą sytuację na antenie Telewizji wPolsce24 Marek Suski, poseł PiS.
Marek Suski komentował zachowanie Donalda Tuska, który znów został pominięty w ważnych rozmowach światowych przywódców.
On próbuje się tam wprosić, proponuje, żeby też pojechać, ale chyba jedzie w tym czasie do Afryki, bo tam ma być na marginesie innej sprawy rozmowa na ten temat, więc tam próbuje się wkręcić, ale jak to mówili – w UE nikt go nie ogra, ale jak widać na świecie nasz premier jest niemile widziany…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746461-tusk-znow-pominiety-suski-nie-bylo-ostatniego-wagonu