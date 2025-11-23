Podkarpacie zmaga się z coraz poważniejszymi skutkami zimy. Gęste opady śniegu przyczyniły się do awarii linii przesyłowych. Dziś nad ranem prądu pozbawionych było ponad 134 tys. odbiorców.
Dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Anna Olko-Wilk poinformowała PAP, że ponad 134,7 tys. odbiorców na Podkarpaciu nie ma prądu.
Ponad 110 tys. są to odbiorcy, którym prąd dostarcza PGE Oddział Rzeszów, 11 tys. są to odbiorcy PGE Oddział Zamość. Z kolei 13 tys. odbiorców, głównie w okolicach Dębicy, to klienci Taurona
— podała.
Główną przyczyną wyłączeń prądu są zerwane linie przez gałęzie, które spadają na nie pod naporem śniegu.
Od północy 377 interwencji straży
Od północy strażacy w regionie interweniowali 377 razy.
Ich praca głównie polegała na usuwaniu połamanych gałęzi z chodników, dróg i linii wysokiego napięcia
— zaznaczyła Olko-Wilk.
W regionie, jak zapewniają służby, wszystkie najważniejsze trasy są przejezdne. Na większości zalega jednak błoto pośniegowe.
W niedzielę na Podkarpaciu, głównie w północnych powiatach regionu, obowiązuje ostrzeżenie I stopnia wydane przez IMGW przed intensywnymi opadami śniegu.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746459-sniezyce-na-podkarpaciu-ponad-130-tys-odbiorcow-bez-pradu
