Mec. Roman Giertych postanowił kolejny raz zaczepić na X założyciela Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego, kpiąc z jego wyniku w ostatnich wyborach prezydenckich. Doczekał się celnej riposty.
Wszystko zaczęło się od komentarza mec. Romana Giertycha do prognozy analityka Marcina Palade z 29 grudnia 2024 roku, zgodnie z którą startujący w wyborach prezydenckich Krzysztof Stanowski miałby uzyskać w nich 10,5 proc. głosów. Faktycznie na Stanowskiego w I turze głosowało 1,24 proc. wyborców.
Zero się nie liczy, więc dobrze przewidział
— żartował mec. Roman Giertych, odnosząc się do wyliczeń Marcina Palade.
„Zdobyłem więcej głosów niż Pan we wszystkich wyborach”
Panie Romanie, przypominam, że zdobyłem więcej głosów niż Pan we wszystkich wyborach przez całe życie (mimo że apelowałem, aby na mnie nie głosować)
— odpowiedział Giertychowi Krzysztof Stanowski. Warto przypomnieć, że przekładając poparcie procentowe Stanowskiego na konkretnych wyborców, głosowało na niego aż 243 479 osób.
Hm. Nie wiem czy Pan zauważył, że ja nigdy nie kandydowałem na Prezydenta RP. Moja partia, którą kierowałem zdobywała różnie od 7-16 proc. Zawsze (aż do 2007) ponad milion głosów. Na Pana głosowało niewiele więcej niż się podpisało pod listami poparcia i dostał Pan 1 proc.
— bronił się Giertych.
Oczywiście, że Pan nie kandydował. Do tego trzeba 100 000 podpisów
— ripostował Stanowski i to ta odpowiedź - sądząc po liczbie polubień - przypadła użytkownikom X do gustu dużo bardziej niż wpis Giertycha.
