Poseł PiS Zbigniew Ziobro na platformie X odniósł się do doniesień posła KO mec. Romana Giertycha, jakoby prokuratura zabezpieczyła 146 milionów złotych na koncie byłego ministra sprawiedliwości. „Nie mam i nigdy nie miałem na koncie żadnych milionów. Środki z ostatnich lat przeznaczyłem na walkę z rakiem, operacje za granicą i leczenie powikłań. Tylko dzięki temu jeszcze żyję” - zareagował na wymysły Giertycha Ziobro.
146 milionów zabezpieczenia majątkowego na majątku Z. Ziobry. Tyle wyrządził szkód jeden poseł PiS. Przyjmując jego działanie za średnią dla parlamentarzysty PiS, to wyrządzili szkód i ukradli ok. 35 miliardów złotych.
— taką informację przekazał na platformie X mec. Roman Giertych. Rewelacje Giertycha zdementował Zbigniew Ziobro.
„Kłamstwo to DNA Tuska”
Ruszyła szczujnia ze stajni Giertycha, kłamiąc, że prokuratura rzekomo zabezpieczyła na moim koncie 146 milionów. Powielają to opłacani hejterzy i politycy Koalicji 13 grudnia chorzy z nienawiści. Nie mam i nigdy nie miałem na koncie żadnych milionów. Środki z ostatnich lat przeznaczyłem na walkę z rakiem, operacje za granicą i leczenie powikłań. Tylko dzięki temu jeszcze żyję
— przekazał Zbigniew Ziobro na platformie X.
Kłamstwo to DNA Tuska, który z oszczerstw i manipulacji uczynił narzędzie systemowej represji. Po to chciał mnie zamknąć - bym nie mógł bronić się przed takimi kampaniami kłamstw. Teraz mogę to robić, bo jestem na wolności. I właśnie dlatego tak ich to boli
— dodał.
