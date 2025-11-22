Ziobro: Szczujnia Giertycha kłamie. Nie mam na koncie żadnych milionów. Środki z ostatnich lat przeznaczyłem na walkę z rakiem

Poseł PiS Zbigniew Ziobro na platformie X odniósł się do doniesień posła KO mec. Romana Giertycha, jakoby prokuratura zabezpieczyła 146 milionów złotych na koncie byłego ministra sprawiedliwości. „Nie mam i nigdy nie miałem na koncie żadnych milionów. Środki z ostatnich lat przeznaczyłem na walkę z rakiem, operacje za granicą i leczenie powikłań. Tylko dzięki temu jeszcze żyję” - zareagował na wymysły Giertycha Ziobro.

146 milionów zabezpieczenia majątkowego na majątku Z. Ziobry. Tyle wyrządził szkód jeden poseł PiS. Przyjmując jego działanie za średnią dla parlamentarzysty PiS, to wyrządzili szkód i ukradli ok. 35 miliardów złotych.

— taką informację przekazał na platformie X mec. Roman Giertych. Rewelacje Giertycha zdementował Zbigniew Ziobro.

Kłamstwo to DNA Tuska”

Ruszyła szczujnia ze stajni Giertycha, kłamiąc, że prokuratura rzekomo zabezpieczyła na moim koncie 146 milionów. Powielają to opłacani hejterzy i politycy Koalicji 13 grudnia chorzy z nienawiści. Nie mam i nigdy nie miałem na koncie żadnych milionów. Środki z ostatnich lat przeznaczyłem na walkę z rakiem, operacje za granicą i leczenie powikłań. Tylko dzięki temu jeszcze żyję

— przekazał Zbigniew Ziobro na platformie X.

Kłamstwo to DNA Tuska, który z oszczerstw i manipulacji uczynił narzędzie systemowej represji. Po to chciał mnie zamknąć - bym nie mógł bronić się przed takimi kampaniami kłamstw. Teraz mogę to robić, bo jestem na wolności. I właśnie dlatego tak ich to boli

— dodał.

