Europoseł PiS Mariusz Kamiński na antenie Telewizji wPolsce24 wypowiadał się m.in. na temat sytuacji w Unii Europejskiej, w której dominujący lewicowo-liberalny establishment obawia się nadchodzących zmian politycznych w poszczególnych krajach.
Jak wygląda obecnie sytuacji wśród rządzącej większości w Unii Europejskiej?
Klimat jest wojenny, establishment wyraźnie boi się o swoją pozycję. W wielu państwach UE te ruchy antysystemowe są coraz silniejsze, one mają różną barwę, czasami też bardzo nieprzyjemną, na przykład jak AFD, ja mam bardzo duży dystans do AFD, obserwuję ich głosowania w PE i w wielu wypadkach głęboko się z nimi nie zgadzam, ale oni rosną w siłę
— mówił Mariusz Kamiński.
A co się stanie, jeśli wojna na Ukrainie zostanie zakończona? Czy Zachód wróci do prowadzenia interesów z putinowską Rosją?
Maska widząca w Rosji zagrożenie dla świata, bezpieczeństwa światowego (…), ta zbrodnicza maska Putina zniknie z dnia na dzień
— podkreślił europoseł PiS. Taką przyjaźnie nastawioną do Rosji postawę według polityka PiS mają prezentować zwłaszcza Niemcy.
Ściganie Ukraińców, którzy wysadzili Nord Stream pokazuje, że tutaj nie ma mowy o żadnych wartościach, sprawiedliwej wojnie, już tutaj są interesy niemieckie na pierwszym miejscu
— powiedział europoseł PiS.
ACTA 3
Mariusz Kamiński zabrał też głos w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która to zmiana jest nazywana przez obecną opozycję ACTA 3.
Będą mieli poręczny instrument do dławienia głosu ludzi niezadowolonych, opozycyjnie nastawionych do rządzących. Zawsze można uznać, że to mowa nienawiści, nie jest to krytyka, która jest istotą demokracji, ale to jest dezinformacja rosyjska, mowa nienawiści, w związku z tym urzędnik podejmuje decyzję o zamknięciu jakiegoś kanału, strony internetowej
— podkreślił Kamiński, wskazując na zagrożenie wprowadzeniem w istocie cenzury pod płaszczykiem szlachetnych intencji.
tkwl/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746450-kaminski-establishment-ue-boi-sie-o-swoja-pozycje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.