„Zainaugurowaliśmy dzisiaj cykl konferencji programowych po Katowicach, dziś o dezinformacji i manipulacji, następna 13 grudnia nt. zdrowia. To najlepsza odpowiedź na spekulacje medialne” - powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl profesor Piotr Gliński. Były wicepremier i były minister kultury i dziedzictwa narodowego odpowiedział na medialne rewelacje Wirtualnej Polski ws. rzekomego konfliktu personalno-programowego w Prawie i Sprawiedliwości pomiędzy obozami Mateusza Morawieckiego i Piotra Glińskiego a obozami Jacka Sasina, Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego.
Michał Wróblewski i Adam Zygiel w swoim tekście opublikowanym w Wirtualnej Polsce przekonywali, że mamy do czynienia ze sporem w PiS.
Spór personalno-programowy w PiS. PMM rezygnuje z uczestnictwa w konferencji „Myśląc Polska”. Alternatywa 2.0, bo jego przeciwnicy wycięli go z zespołów prac programowych partii. Rezygnację z funkcji szefa Rady Programowej PiS rozważa prof. Piotr Gliński.
— streszczał swój tekst Wróblewski w serwisie X.
Prof. Gliński dementuje
Rewelację tę zdementował w rozmowie z wPolityce.pl profesor Piotr Gliński, którego zapytaliśmy, czy faktycznie rozważa rezygnację z funkcji szefa Rady Programowej PiS.
Zainaugurowaliśmy dzisiaj cykl konferencji programowych po Katowicach, dziś o dezinformacji i manipulacji, następna 13 grudnia na temat zdrowia. To najlepsza odpowiedz na spekulacje medialne
— wskazał.
Odpowiedź PiS
Wcześniej do tych doniesień odniósł się Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
Odnosząc się do spekulacji medialnych: decyzją p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego szefem rady programowej PiS jest prof. Piotr Gliński i to on całościowo koordynuje prace programowe naszego środowiska, a wszelkie zespoły - także te powołane w ostatnim czasie mają charakter wspierający i pomocniczy; co więcej są zespołami otwartymi, co oznacza, iż każdy kto będzie chciał wziąć w nich udział i zaangażować się w ich pracę będzie w te działania włączony
— napisał w serwisie X.
