Działanie na rzecz wyjścia Polski z Europy też jest w interesie Rosji i zagraża naszej niepodległości - podkreślił premier Donald Tusk komentując skazanie b. brytyjskiego europosła Nathana Gilla. Brytyjski polityk przyznał się do głoszenia w PE prorosyjskich treści za łapówki. „Brytyjczycy mogli skazać Nathana Gilla dzięki współpracy z polskimi służbami, które w ramach tej sprawy zatrzymały w maju 2021 r. Janusza N. oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Obrońcą Janusza N. był (jest?) Ryszard Kalisz. Mówi panu coś to nazwisko?” - pytał na X europoseł PiS Maciej Wąsik.
Centralny Sąd Kryminalny w Londynie skazał wczoraj byłego brytyjskiego europarlamentarzystę Nathana Gilla na 10,5 roku więzienia po tym, jak przyznał się on do przyjęcia co najmniej 40 tys. funtów łapówek za głoszenie prorosyjskich treści na forum Parlamentu Europejskiego.
Gill, były lider partii Reform UK w Walii, przyznał się we wrześniu do ośmiu zarzutów przekupstwa, do których doszło w okresie od 6 grudnia 2018 r. do 18 lipca 2019 r. W latach 2014-2020 był on europarlamentarzystą z ramienia Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP), a następnie Brexit Party.
Według Dominika Murphy’ego, szefa wydziału antyterrorystycznego londyńskiej policji, działanie Gilla było motywowane kwestiami finansowymi.
Brytyjska policja poinformowała, że wciąż prowadzone jest dochodzenie w sprawie innych polityków Parlamentu Europejskiego, w tym byłych posłów z Wielkiej Brytanii. Jak ustalili śledczy, niektóre osoby związane ze sprawą Gilla miały bezpośredni kontakt w rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.
Tusk straszy…
Do sprawy odniósł się dzisiaj premier Tusk.
Nathan Gill, jeden z liderów Brexit Party, skazany właśnie przez brytyjski sąd na 10,5 roku więzienia. Brał od Rosjan pieniądze za szerzenie rosyjskiej propagandy. Działanie na rzecz wyjścia Polski z Europy też jest w interesie Rosji i zagraża naszej niepodległości. Dziś widać to szczególnie wyraźnie
— napisał w serwisie X premier.
„Milcz!”
Wpis premiera Donalda Tuska na platformie X wywołał wiele negatywnych komentarzy.
Brytyjczycy mogli skazać Nathana Gilla dzięki współpracy z polskimi służbami, które w ramach tej sprawy zatrzymały w maju 2021 r. Janusza N. oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Obrońcą Janusza N. był (jest?) Ryszard Kalisz. Mówi panu coś to nazwisko?
— napisał na X Maciej Wąsik.
I kto to mówi? Tusku ty za realizację prorosyjskiej polityki w latach 2007-2014 otrzymałeś od Angeli Merkel wysokopłatny stołek w Brukseli i jak wybuchła wojna na Ukrainie uciekłeś za kasą z Polski. Nikt bardziej niż ty nie przysłużył się Putinowi w Polsce od 1989 r. Milcz!
— zaznaczył Janusz Kowalski.
Twoja, Donaldzie Tusk, Unia Europejska wraz z niemcami (sic!) nie może doczekać się współpracy z putinowskim reżimem, podobnie jak ty. Nie strasz więc bo niemieckiej „przyjaźni” doświadczyliśmy aż za wiele
— wskazywał Andrzej Kołodziej.
Jak na razie to najwięcej o wyjściu z UE mówi pan z poniższego wpisu
— zauważył Przemysław Drabek.
Polska nie jest w stanie wyjść z Europy. Takie siły tektoniczne nie istnieją w przyrodzie. Unia Europejska to nie Europa. Pod wieloma względami to wręcz antypody Europy, jej cywilizacji i wartości
— napisał Adam Gwiazda.
