Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej a zgodnie z Konstytucją razem z Radą Ministrów sprawuje władzę wykonawczą” - wskazał Paweł Szefernaker, szef Gabinetu prezydenta RP Karola Nawrockiego, odpowiadając na orędzie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Paweł Szefernaker we wpisie w serwisie X zareagował na tezy wygłaszane przez marszałka Sejmu w jego orędziu.

Panie Marszałku, wybrało Pana 22 tysiące ludzi, przegrał Pan jako lider listy z kandydatem z ostatniego miejsca na liście, a próbuje Pan niegrzecznie pouczać Prezydenta RP wybranego przez ponad 10,5 mln Polaków

— wskazał.

Szefernaker ocenił, że Czarzasty ma nie tylko problemem z niskim poparciem wyborców, ale także uwidocznił się jego „problem ze znajomością Konstytucji”

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej a zgodnie z Konstytucją razem z Radą Ministrów sprawuje władzę wykonawczą. Nie ma za co…

— podsumował.

Orędzie Czarzastego

W swoim orędziu marszałek Sejmu uderzał w prezydenta Karola Nawrockiego.

Będę strażnikiem praw parlamentu i demokratycznego ustroju państwa opisanego w naszej Konstytucji. To Konstytucja gwarantująca sprawiedliwość społeczną, ład instytucjonalny, pluralizm polityczny, równość obywateli wobec prawa, społeczną gospodarkę rynkową, powszechny dostęp do służby zdrowia, edukacji, kultury i mieszkań jest podstawą funkcjonowania państwa polskiego.

— mówił.

Polityczny problem tkwi nie w przepisach konstytucyjnych tylko w działaniach środowisk, które chcą te zasady konstytucyjne łamać. Te zasady są proste: Prezydent reprezentuje, rząd rządzi. Postawię tamę każdym próbom wprowadzenia innego modelu niż ten, na który umówiliśmy się w referendum konstytucyjnym 1997 roku. Umów trzeba dotrzymywać. Polska historia pokazuje, że nasz naród nie akceptuje modelu rządów, w którym cała władza skupia się w rękach jednego człowieka

— przekonywał.

