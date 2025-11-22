Czarzasty tłumaczy się ze słów o "marszałkowskim wecie". "To jest mój krzyk przeciwko populizmowi"; "Nie boję się niepopularnych decyzji"

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej Nowej Lewicy w Krakowie / autor: PAP/Art Service
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej Nowej Lewicy w Krakowie / autor: PAP/Art Service

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekonuje, że zapowiedziane przez niego „weto marszałkowskie” ma być narzędziem walki z populizmem i kosztownymi obietnicami politycznymi. Jak podkreśla, w obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej Polska potrzebuje rozsądku, a blokowanie projektów nadmiernie obciążających budżet państwa ma temu służyć.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Krakowie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty został zapytany, czy marszałkowskie weto, którego stosowanie zapowiedział podczas wygłoszonego w piątek orędzia, będzie służyło „zamrażaniu wszystkich projektów proponowanych przez politycznych oponentów”.

To jest mój krzyk przeciwko populizmowi. To jest moja reakcja (…) mówiąca: naprawdę, bądźmy rozsądni, bo Polska wymaga w tej chwili rozsądku. Zawsze wymaga rozsądku, ale w sytuacjach zagrożenia zawsze wymaga większego rozsądku

— podkreślił.

Nie boję się niepopularnych decyzji

— dodał, przywołując jako dowód podpisane przez siebie w ostatnich dniach zarządzenie zakazujące sprzedaży alkoholu w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kosiniak-Kamysz broni Czarzastego ws. zapowiadanego weta. „Przyjmuje inną optykę niż marszałek Hołownia”. Szykuje się powrót „zamrażarki”

Czarzasty: Dobrze znam regulamin Sejmu

Marszałek podkreślił, że dobrze zna regulamin Sejmu, a rozwiązanie, po które chce sięgać, nie wynika z przepisów.

Wyjaśnił, że uważa za racjonalne blokowanie projektów ustaw, które, choć uważane za świetne, będą bardzo kosztowne, a co za tym idzie, ich realizacja będzie wymagała przeniesienia środków z np. ochrony zdrowia, obrony narodowej czy polityki społecznej.

Czemu będzie służył (projekt takiej ustawy – PAP)? Temu, żeby ludzie znowu się konfliktowali? Temu, żeby ludzie się kłócili, żeby ludzie na wigilii (…) nie podawali sobie przy stole rąk? Bo rozdawnictwo jest bardzo piękne, tylko racjonalność i pragmatyzm polegają na tym, że skądś pieniądze trzeba wziąć

— wypunktował.

Ocenił, że zgłaszanie ustaw „tylko po to, żeby się nadal kłócić, żeby robić awanturę, żeby polaryzować środowisko i obywateli w Polsce” jest szkodliwe w sytuacji wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz wojny hybrydowej, której pokłosiem są ataki w cyberprzestrzeni czy akty dywersji na polskiej kolei.

xyz/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

