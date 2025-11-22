Bochenek odpowiada na rewelacje WP ws. rzekomego konfliktu w PiS: "Szefem rady programowej PiS jest prof. Piotr Gliński"

Odnosząc się do spekulacji medialnych: decyzją p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego szefem rady programowej PiS jest prof. Piotr Gliński i to on całościowo koordynuje prace programowe naszego środowiska, a wszelkie zespoły - także te powołane w ostatnim czasie mają charakter wspierający i pomocniczy; co więcej są zespołami otwartymi, co oznacza, iż każdy, kto będzie chciał wziąć w nich udział i zaangażować się w ich pracę będzie w te działania włączony” - wskazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, odpowiadając na rewelacje Wirtualnej Polski o rzekomym sporze personalno-programowym w Prawie i Sprawiedliwości pomiędzy obozami Mateusza Morawieckiego i Piotra Glińskiego a obozami: Jacka Sasina, Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego.

Michał Wróblewski i Adam Zygiel w swoim tekście opublikowanym na Wirtualnej Polsce przekonywali, że w Prawie i Sprawiedliwości trwa spór.

Spór personalno-programowy w PiS. PMM rezygnuje z uczestnictwa w konferencji „Myśląc Polska”. Alternatywa 2.0, bo jego przeciwnicy wycięli go z zespołów prac programowych partii. Rezygnację z funkcji szefa Rady Programowej PiS rozważa prof. Piotr Gliński.

— streszczał swój tekst Wróblewski w serwisie X.

Rewelacje mediów

Dziennikarze przekonują, że były premier Mateusz Morawiecki, szef EKR miał zrezygnować z udziału w konferencji „Myśląc Polska”, ponieważ jego zespół miał zostać wykluczony z prac programowych Prawa i Sprawiedliwości przez obozy polityczne skupione wokół Jacka Sasina, Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego.

Według informacji Wirtualnej Polski wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki zrezygnował z udziału w konferencji „Myśląc Polska”, która odbywa się w sobotę 22 listopada. Powodem - jak słyszymy - jest jego wykluczenie z zespołu prac programowych PiS przez frakcję Tobiasza Bocheńskiego, Patryka Jakiego i Jacka Sasina oraz ich współpracowników

— wskazywał Wróblewski.

Dziennikarz wyjaśnił, że z tego sporu bardzo niezadowolony ma być szef Rady Programowej PiS prof. Piotr Gliński.

Według naszych niektórych rozmówców rozważa on rezygnację z funkcji szefa rady. Ostatnio prof. Gliński organizował konwencję programową PiS w Katowicach, jednak jego udział w tworzeniu programu PiS został ograniczony. Polityk jest stronnikiem Mateusza Morawieckiego. Obaj uważają - jak słyszymy nieoficjalnie - że twórcy zespołów programowych długo ukrywali swoją aktywność w tym zakresie. To oznacza nowy konflikt w PiS - i personalny, i programowy

— przekonywał.

Odpowiedź PiS

Do tych rewelacji odniósł się Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

— napisał.

