„Wydaje mi się, że te warunki, o których mówią media, nie są specjalnie realistyczne do zaakceptowania przez Ukrainę. Byłoby to też niekorzystne dla Polski” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Paweł Jabłoński, poseł PiS, były wiceszef MSZ, komentując ujawniony plan pokojowy dla Ukrainy.
Na jaw wyszedł 28-punktowy amerykański plan pokojowy dla Ukrainy, który zakłada, że Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk oraz oddania Rosji części terytorium. W Polsce mają stacjonować europejskie myśliwce.
Plan brzmi źle
Założenia te komentuje dla wPolityce.pl poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński.
To jest plan, który brzmi bardzo źle. Natomiast dobre w tym wszystkim może być to, że jest duża szansa, że to nie jest do końca wiarygodne, bo są jakieś dziwne informacje na temat tego, jak ten plan został ujawniony
— zauważa.
I wydaje się, że to jest raczej bardziej kampania propagandowa niż realny plan, bo ten wydaje się bardzo wątpliwy
— dodaje.
Pytamy, czy wezwanie przez prezydenta Donalda Trumpa do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o jego zaakceptowanie, nie jest potwierdzeniem tego planu.
Wydaje mi się, że te warunki, o których mówią media, nie są specjalnie realistyczne do zaakceptowania przez Ukrainę. Byłoby to też niekorzystne dla Polski
— stwierdza Jabłoński.
Konsekwencje
Dopytujemy polityka, co taki plan oznaczałby dla Polski.
To by oznaczało, że Rosja wygrywa wojnę. A jeśli Rosja wojnę by wygrała, to wyciągnęłaby jedyny w takiej sytuacji logiczny wniosek, że to się opłacało
— odpowiada poseł.
Czyli skoro się raz opłacało, to opłaca się wszczynać kolejne wojny
— podsumowuje.
