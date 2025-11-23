TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Jabłoński o planie pokojowym: Brzmi bardzo źle, ale wydaje się, że to jest raczej kampania propagandowa niż realny plan

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Paweł Jabłoński ocenia, że plan pokojowy dla Ukrainy jest skrajnie niekorzystny także dla Polski. / autor: Fratria
Paweł Jabłoński ocenia, że plan pokojowy dla Ukrainy jest skrajnie niekorzystny także dla Polski. / autor: Fratria

Wydaje mi się, że te warunki, o których mówią media, nie są specjalnie realistyczne do zaakceptowania przez Ukrainę. Byłoby to też niekorzystne dla Polski” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Paweł Jabłoński, poseł PiS, były wiceszef MSZ, komentując ujawniony plan pokojowy dla Ukrainy.

Na jaw wyszedł 28-punktowy amerykański plan pokojowy dla Ukrainy, który zakłada, że Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk oraz oddania Rosji części terytorium. W Polsce mają stacjonować europejskie myśliwce.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. O planie pokojowym w „Salonie dziennikarskim”. Janecki: To wygląda tak, jakby sprzedali Ukrainę, nie rozmawiając z tym sprzedawanym

Plan brzmi źle

Założenia te komentuje dla wPolityce.pl poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński.

To jest plan, który brzmi bardzo źle. Natomiast dobre w tym wszystkim może być to, że jest duża szansa, że to nie jest do końca wiarygodne, bo są jakieś dziwne informacje na temat tego, jak ten plan został ujawniony

— zauważa.

I wydaje się, że to jest raczej bardziej kampania propagandowa niż realny plan, bo ten wydaje się bardzo wątpliwy

— dodaje.

Pytamy, czy wezwanie przez prezydenta Donalda Trumpa do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o jego zaakceptowanie, nie jest potwierdzeniem tego planu.

Wydaje mi się, że te warunki, o których mówią media, nie są specjalnie realistyczne do zaakceptowania przez Ukrainę. Byłoby to też niekorzystne dla Polski

— stwierdza Jabłoński.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Parafianowicz: Czas gra na niekorzyść Ukrainy. 28 punktów to pula rozwiązań, które będą podlegały negocjacjom

Konsekwencje

Dopytujemy polityka, co taki plan oznaczałby dla Polski.

To by oznaczało, że Rosja wygrywa wojnę. A jeśli Rosja wojnę by wygrała, to wyciągnęłaby jedyny w takiej sytuacji logiczny wniosek, że to się opłacało

— odpowiada poseł.

Czyli skoro się raz opłacało, to opłaca się wszczynać kolejne wojny

— podsumowuje.

CZYTAJ TAKŻE: Vance zabrał głos w sprawie planu pokojowego: „Powinien chronić suwerenność Ukrainy i być akceptowalny dla obydwu krajów”

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych