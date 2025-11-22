Sejm uchwalił wczoraj nowelizację Prawa oświatowego umożliwiającą m.in. wdrożenie etapami w szkołach kompleksowej reformy programowej i powrót od roku szkolnego 2026/2027 do kwietniowego terminu egzaminu ósmoklasisty. Teraz ustawą zajmie się Senat. Koalicja Na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły wystosowała petycję do prezydenta Karola Nawrockiego o skorzystanie z weta prezydenckiego, „jeśli rewolucyjny i ideologiczny Projekt ‘Reforma26. Kompas Jutra’” trafi na jego biurko. „Nie pozwól, aby polska szkoła została przekształcona w ideologiczną placówkę pobytową” - zaznaczyła Koalicja w swym apelu.
Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 233 posłów, 200 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.
Wcześniej Sejm odrzucił poprawki złożone przez Prawo i Sprawiedliwość i przez Konfederację Korony Polskiej. Odrzucił też wniosek o odrzucenie w całości projektu ustawy. Teraz ustawa trafi do Senatu.
Nowa podstawa programowa ma być wprowadzana etapami w ramach „Reformy26. Kompas Jutra”. We wrześniu 2026 r. ma zacząć obowiązywać w klasach I i IV szkoły podstawowej, od września 2027 r. w I klasach szkół ponadpodstawowych, a w podstawówce obejmie kolejne dwa roczniki. W następnych latach ma objąć kolejne roczniki uczniów szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.
Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji przeprowadzono na początku listopada na posiedzeniu komisji edukacji i nauki.
Reforma programowa
Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer mówiła wówczas, że głównym jej celem jest umożliwienie wdrożenia w szkołach kompleksowej reformy programowej.
W ramach reformy w większym stopniu musimy zwrócić uwagę na to, czego szkoła ma realnie nauczyć, a nie czego ma uczyć. Chodzi o skuteczność i efekty kształcenia, a nie tylko o jego treść
— wskazała.
W projekcie zaproponowano m.in. zmianę definicji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego – w związku z projektowanym nowym schematem tej podstawy, który oprócz celów kształcenia będzie uwzględniał oczekiwane efekty uczenia się oraz wymagania w zakresie doświadczeń edukacyjnych.
Zgodnie z założeniami rządowego projektu nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i podstawa programowa kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół będą jasno i precyzyjnie określać cele kształcenia i efekty uczenia się. Będą też spójne wewnętrznie i między przedmiotami, pisane językiem efektów uczenia się, na tyle precyzyjne, aby można było na ich podstawie tworzyć narzędzia diagnostyczne i egzaminy oraz efektywnie udzielać wsparcia uczniom w procesie uczenia się, oraz na tyle elastyczne, aby nauczyciele mogli je realizować według własnego pomysłu i w sposób uwzględniający zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, skoncentrowane na budowaniu kompetencji uczniów, a nie tylko zapamiętywaniu informacji.
Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego i ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – planowana do sukcesywnego wdrożenia począwszy od roku szkolnego 2026/2027 w wychowaniu przedszkolnym oraz w klasach I i IV szkoły podstawowej, a w przypadku klasy I szkół ponadpodstawowych od roku szkolnego 2027/2028.
Zmiany w ustawie o systemie oświaty zakładają m.in. powrót do kwietniowego terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; rezygnację z przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka łacińskiego (jako alternatywy dla egzaminu z języka obcego nowożytnego).
W projekcie zaproponowano też podwyższenie wysokości opłaty wnoszonej z wnioskiem o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego, która obecnie wynosi od 800 zł do 6000 zł, na kwotę od 2800 zł do 14 000 zł.
Projekt obejmuje też propozycje innych zmian o charakterze uzupełniającym, porządkującym lub korygującym.
Petycja do prezydenta
Koalicja Na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły wystosowała petycję do prezydenta Karola Nawrockiego o skorzystanie z weta prezydenckiego, „jeśli rewolucyjny i ideologiczny Projekt ‘Reforma26. Kompas Jutra’ trafi na jego biurko.
Zagraża on prawom rodzicielskim, tożsamości narodowej i jakości kształcenia
— zaznaczyła.
Koalicja Na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły zmieściła pełną treść petycji do prezydenta RP i zwróciła się do Polaków o jego podpisanie.
Jako obywatel zatroskany o przyszłość polskiej młodzieży i suwerenność narodowego systemu edukacji, zwracam się do Pana w obliczu bezprecedensowego zagrożenia. Projekt UD1857, zwany „Reforma26. Kompas Jutra”, procedowany obecnie w Sejmie, jest systemową i cichą dekonstrukcją polskiej edukacji. Zwracam się zatem z pilną prośbą do Pana o skorzystanie z przysługującego Prezydentowi RP prawa weta, jeśli ustawa w tej destrukcyjnej formie trafi na Pana biurko.
Projekt ten, oparty na kontrowersyjnym, zewnętrznym dokumencie „Profil absolwenta i absolwentki”, budzi fundamentalne, a często konstytucyjne zarzuty natury prawnej i merytorycznej.
— napisano w apelu.
Naruszenie konstytucyjnych praw rodzicielskich (Art. 48 i 53)
Projekt UD1857 w rażący sposób podważa pierwszeństwo wychowawcze rodziców, gwarantowane przez Konstytucję RP. Wprowadzenie mechanizmu domyślnej zgody na zajęcia fakultatywne (zamiast wymaganej zgody pisemnej) oraz brak obowiązku informowania rodziców o ich charakterze, pozbawia ich faktycznej kontroli nad treściami, z którymi stykają się ich dzieci.
Jest to furtka do wprowadzania programów i ideologii niezgodnych z przekonaniami rodziców. W państwie demokratycznym, prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnym systemem wartości nie może być uzależnione od domyślnej bierności. Proszę Pana, Panie Prezydencie, o obronę prawa rodziców do decydowania o moralnym i światopoglądowym kształcie edukacji ich dzieci.
— wskazano.
Naruszenie zasady legalizmu i demokratyzmu (Art. 2 i 7 Konstytucji)
Reforma opiera się na dokumencie „Profil absolwenta i absolwentki” – tworzonym poza procedurami legislacyjnymi przez osoby pozbawione demokratycznej legitymacji. Dokument ten uzyskuje faktyczną pozycję nadrzędną nad podstawą programową, a jego zmiany mogą zachodzić bez udziału Sejmu i szerokiej debaty publicznej.
W ten sposób podważa się zasady praworządności i demokratycznego stanowienia prawa. Nie możemy dopuścić, aby fundamentalna reforma edukacji, kształtująca przyszłe pokolenia Polaków, była realizowana na podstawie ukrytego, biurokratycznego dokumentu, z pominięciem procedur Sejmu i Senatu
— zaapelowała Koalicja.
Zagrożenie tożsamości narodowej i obniżenie jakości kształcenia
Projekt zakłada rezygnację z obowiązkowych, jednolitych treści nauczania na rzecz mglistych „efektów uczenia się” i „doświadczeń edukacyjnych”.
To koniec szkoły jako miejsca przekazu kulturowego i programu narodowego. W praktyce oznacza to, że uczniowie w różnych szkołach mogą nie poznać tych samych kluczowych dla polskiej tożsamości postaci historycznych, dzieł literackich czy wydarzeń. Wiedza ma zostać utylitarnie podporządkowana doraźnym potrzebom gospodarki, zaniedbując funkcję wychowawczą i przekazywanie trwałych wartości
— podkreślono.
Zmiana charakteru szkoły na „placówkę pobytową”
Projekt nadaje nadmierną rolę wsparciu psychologiczno-pedagogicznemu, włączając je do ramowych planów nauczania. Choć pomoc psychologiczna jest niezbędna, dominacja „wspierania dobrostanu” kosztem wymogów intelektualnych prowadzi do kuriozalnej transformacji, ponieważ:
Szkoła przestaje być placówką oświatową, a staje się „pobytową placówką psychologiczno-pedagogiczną”. Zanika jej podstawowa misja: przekazywanie wiedzy, stawianie wymagań i przygotowanie do życia w dojrzałym społeczeństwie. Konsekwencją tego jest również zagrożenie dla autonomii nauczycieli i de facto zagrożenie dla edukacji domowej, którą próbuje się ograniczyć.
Mając w pamięci Pana niezłomną postawę przez ostatnie sześć miesięcy w ważnych dla Ojczyzny sprawach, apeluję do Pana o zdecydowaną obronę Konstytucji, praw rodzicielskich oraz przyszłości polskiej edukacji i młodego pokolenia Polaków!
Zwracam się z prośbą o zawetowanie projektu UD1857, aby uchronić polskie szkoły przed ideologicznymi eksperymentami i by zapewnić naszym dzieciom edukację opartą na fundamencie polskiej kultury i najwyższych standardach wiedzy. Pana decyzja będzie świadectwem obrony integralności państwa polskiego i prawa Rodziców do wychowania
— podkreśliła Koalicja Na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły
Nie pozwól!
Petycję Koalicji Na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły do prezydenta RP można podpisać TUTAJ.
Twój podpis to dowód, że jako Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej apelujesz do Prezydenta o ochronę dzieci przed ideologicznymi eksperymentami i naruszeniem Konstytucji. Nie pozwól, aby polska szkoła została przekształcona w ideologiczną placówkę pobytową
— zaapelowała Koalicja.
