„Czarzasty wykorzysta to swoje marszałkowanie do odbudowy notowań lewicy. Ona już w tej chwili troszeczkę zyskała w sondażach. Jeżeli pójdzie drogą Hołowni, on też ma takie show momenty, to może mu się to udać” – powiedziała dziennikarka Anna Sarzyńska w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Stanisław Janecki, publicysta tygodnika „Sieci”, Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do rzeczy” oraz Bartłomiej Graczak, dziennikarz.
Jak poinformował w Brukseli Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych, polskie MSZ przekaże do końca roku 100 mln dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy i zakup amerykańskiej broni.
„Sikorski pręży muskuły”
Stanisław Janecki postawił ważne pytanie, a mianowicie, kto upoważnił Sikorskiego do przekazywania takich pieniędzy?
Budżet Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 2025 rok to jest ponad 3 miliardy 340 milionów
— dodał publicysta tygodnika „Sieci”.
Bartłomiej Graczak ocenił, że „Sikorski pręży muskuły”.
To jest kolejny tego dowód. Myśli, że jak przekaże Ukrainie 100 milionów dolarów, to Rosja jakoś bardzo na tym ucierpi. To jest postawienie Sikorskiego na pierwszym planie. Dwa dni wcześniej zaatakował prezydenta Nawrockiego, oskarżając go rzekomy Polexit. Jedynym politykiem do tej pory, który chciał coś takiego wprowadzić, to był Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej. Myślę, że jak lekarze, którzy dziś odsuwają na nie wiadomo kiedy planowane operacje, słyszą, że my znowu przekazujemy jakieś miliony komuś, to łapią się za głowę
— zaznaczył dziennikarz.
„Czarzasty uzurpuje funkcję prezydenta”
Publicyści omówili również fakt, że Włodzimierz Czarzasty został powołany na stanowisko marszałka Sejmu.
Zmiana na stanowisku marszałka Sejmu jest dowodem na to, że koalicja rządowa ma stabilną większość. Strona demokratyczna wygrała wybory 15 października i będzie rządzić na podstawie woli wyborców co najmniej 2 lata. To będą dobre 2 lata dla Polski. Będę strażnikiem praw parlamentu i demokratycznego ustroju państwa opisanego w naszej konstytucji. Polityczny problem tkwi nie w przepisach konstytucyjnych, tylko w działaniach środowisk, które chcą te zasady konstytucyjne łamać. Te zasady są proste. Prezydent reprezentuje, rząd rządzi. Postawię tamę każdym próbom wprowadzenia innego modelu niż ten, na który umówiliśmy się w referendum konstytucyjnym 1997 roku. Umów trzeba dotrzymywać
— stwierdził Czarzasty.
Do tych słów nawiązano w „Salonie Dziennikarskim”.
Niejaki Czarzasty uzurpuje sobie funkcję prezydenta, że jest strażnikiem konstytucji, suwerenności państwa i że to niby jest scedowane na marszałka. To jest po pierwsze kłamstwo, po drugie oszustwo, po trzecie uzurpacja
— podkreślił Stanisław Janecki.
W opinii Anny Sarzyńskiej „to kolejny przykład stosowania prawa, tak jak oni je rozumieją”.
Naprawdę już ten podział na to, że rząd rządzi, a prezydent reprezentuje, jest, nie wiem, czy śmieszny, czy żałosny, czy straszny
— oceniła dziennikarka.
„To element oskrobywania prezydenta”
Jak wskazał Bartłomiej Graczak, to „jest element oskrobywania prezydenta Karola Nawrockiego z jego kompetencji”.
Ostatnio słyszeliśmy to w kontekście decyzji o braku nominacji dla 46 sędziów i wtedy Waldemar Żurek mówił, że jedyną rolą w tym procesie powoływania czy nominacji sędziów dla prezydenta, to jest wręczanie tego aktu. Nic bardziej mylnego, bo orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego pokazuje coś zupełnie innego
— mówił dziennikarz.
Zaszła rzecz niebezpieczna, ponieważ marszałek Sejmu nie zna konstytucji po prostu. Przynajmniej z tego, co mówi, wynika, że nie zna konstytucji albo nią manipuluje i chce się opierać na konstytucji, która dla niego jest świstkiem papieru, bo albo jej nie rozumie, albo nie jej rozumieć
— dodał Stanisław Janecki.
„Będzie doskonałym narzędziem Tuska”
Zdaniem Piotra Semki przed prezydentem Karolem Nawrockim jest bardzo duża próba nerwów, odpowiedzialności, znalezienia sposobów komunikacji.
Tu będzie bardzo wyraźna chęć zablokowywania wszystkich jego inicjatyw. A twardy aparatczyk, który przeszedł szkołę bezwzględności w stanie wojennym, czyli Włodzimierz Czarzasty, będzie doskonałym narzędziem Tuska
— dodał publicysta tygodnika „Do rzeczy”.
Czarzasty wykorzysta to swoje marszałkowanie do odbudowy notowań lewicy. Ona już w tej chwili troszeczkę zyskała właśnie w sondażach niestety. Jeżeli pójdzie drogą Hołowni, on też ma takie show momenty, to może mu się to udać
— dodała Anna Sarzyńska.
