TYLKO U NAS. Plan pokojowy dla Ukrainy ponad głową Polski. Prof. Żurawski vel Grajewski: "Jest to sytuacja dla nas dramatyczna"

  • Polityka
Prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski krytycznia ocenia propozycję planu pokojowego dla Ukrainy. / autor: Fratria
Nie ma żadnych szans, żeby z tego się narodził pokój, bo Rosja oczywiście weźmie, co jej dadzą i będzie kontynuowała agresję” - mówi dla wPolityce.pl prof. Przemysław Żurawki vel Grajewski, ekspert ds. polityki zagranicznej, komentując 28-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy.

Ujawniony został 28-punktowy amerykański plan pokojowy dla Ukrainy. Według niego Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk oraz oddania Rosji części terytorium. W Polsce mają stacjonować europejskie myśliwce.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. O planie pokojowym w „Salonie dziennikarskim”. Janecki: To wygląda tak, jakby sprzedali Ukrainę, nie rozmawiając z tym sprzedawanym

