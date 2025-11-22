„Co powinien zrobić Zełenski? Moim zdaniem powinien przeprowadzić przynajmniej głosowanie w parlamencie albo referendum powszechne. Takiej potwornej decyzji nie może podejmować jedna osoba” - powiedział publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Anna Sarzyńska, dziennikarka, Stanisław Janecki, publicysta tygodnika „Sieci” oraz Bartłomiej Graczak, dziennikarz.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Andrzej Duda o planie pokojowym dla Ukrainy: „Nie mamy żadnego potwierdzenia z Białego Domu, że to jest prawda”
Znamy już 28-punktowy amerykański…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746416-zelenski-podpisze-plan-pokojowy-semka-potrzebne-referendum