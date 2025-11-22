Na jaw wyszło, że prorządowy dziennikarz Grzegorz Rzeczkowski otrzymał stanowisko w… Sieci Badawczej Łukasiewicz, gdzie zajmuje się analizami epidemiologicznymi. Trudno stwierdzić, jakie kompetencje do tego ma redaktor, ale uwagę zwraca fakt, że w ostatnim czasie o Sieci było głośno z uwagi na rezygnację z kluczowych dla Polski projektów. Przy takich ekspertach trudno się dziwić.
Dziennikarz Marcin Dobski opublikował w mediach społecznościowych informacje dotyczące Grzegorza Rzeczkowskiego.
Cóż żem znalazł. Jakoś umknęło, że Grzegorz Rzeczkowski (Polityka, Newsweek) trafił do Sieci Badawczej Łukasiewicza i do MSZ do jakiejś Rady Odporności
— wskazał.
Zastanawiające jest także to, czym… zajmuje się Rzeczkowski.
Grzegorz Rzeczkowski w Sieci Badawczej Łukasiewicza zajmuje się analizami epidemiologicznymi. Taki naukowiec nam się trafił
— zażartował.
Ostatnia aktywność w pracy we wtorek (skrin z wczoraj). Oczywiście zdalnie. Zarobki ustalam. Ciekawe z czyjego polecenia dostał pracę
— dodał.
Niszczenie Sieci Badawczej Łukasiewicz
Przypominamy, że sprawa Sieci Badawczej Łukasiewicz wzbudza ogromne kontrowersje w Polsce. Na jaw wyszło, że rząd Donalda Tuska i podległa Sieć Badawcza Łukasiewicz, nie zamierzają budować planowanego przez poprzedni rząd centrum kształcącego inżynierów dla potrzeb polskiej branży jądrowej.
Chcecie prawdziwej afery? To proszę bardzo. Sieć Badawcza Łukasiewicz. Oto w Macierzyszu tuż pod Warszawą na granicy Warszawy u zbiegu S8 i S2 przy planowanym ostatnim przystanku linii metra jest grunt wielohektarowy, kilkunastohektarowy, który skarb państwa, Sieć Badawcza Łukasiewicz sprzedaje jakiemuś plantatorowi borówek, powiązanemu z firmą deweloperską. Sprzedaje za ile? Za około 20 milionów złotych
— informował Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, był minister edukacji i nauki.
To jednak nie wszystko. Andrzej Dybczyński, były dyrektor Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii i wcześniejszy prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz ujawniał, że obecny prezes sieci Hubert Cichocki oraz dr. Jarosław Bosy zamykają projekt BioSaferty Level 3, czyli laboratorium, które miało chronić przed epidemiami. Byłby to pierwszy projekt BSL-3 z międzynarodową, potrójną certyfikacją: USA, UK, EU, z przestrzenią dla Centrum Diagnostyki Populacyjne oraz dla firm.
Cóż skoro ekspertami w sieci badawczej mają być dziennikarze sympatyzującą z władzą, to nic dziwnego, że tak to wygląda.
