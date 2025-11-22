„Bogacz z obozu Tuska ordynarnie kłamie, że mam na koncie ‘gigantyczny majątek’. Wrzuca fejka do sieci, a potem po cichu podmienia wpis. Wie od początku, że prokuratura zrobiła tylko formalne zabezpieczenie ‘do wskazanej kwoty’, a na moim koncie leży drobna suma” - napisał Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
Poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki podał nieprawdę dotyczącą zabezpieczenia ws. Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego Prokuratora Generalnego, na którego polują obecne władze, próbując usilnie wsadzić go do aresztu.
Na koncie bankowym Zbigniew Z. zabezpieczono 146.000.000 złotych.
— napisał.
Polityk w ten sposób chciał wmawiać Polakom, że Zbigniew Ziobro dorobił się ogromnych pieniędzy. Dodatkowo określił go mianem „Zbigniew Z.”, a na jego oczy na zdjęciu zamieścił czarny pasek na oczach. Sam wybór zdjęcia… też pozostawał wiele do życzenia.
Oczywiście informacje zawarte w poście były kompletnymi bzdurami i nawet Łącki się zreflektował, kasując wpis i zamieszczał jego inną wersję.
Na koncie bankowym Zbigniewa Z. Nałożono zabezpieczenie do kwoty 146.000.000 zł
— wskazał w nowej wersji.
Reakcja Ziobry
Na skasowany już wpis zareagował sam Zbigniew Ziobro.
Bogacz z obozu Tuska ordynarnie kłamie, że mam na koncie „gigantyczny majątek”. Wrzuca fejka do sieci, a potem po cichu podmienia wpis. Wie od początku, że prokuratura zrobiła tylko formalne zabezpieczenie „do wskazanej kwoty”, a na moim koncie leży drobna suma
— zaznaczył.
Za to faktem - twardym jak beton - jest ponad milion złotych, które żona tego multimilionera z PO „dostała” od rządu Tuska na cele całkowicie prywatne. To jest właśnie ich metoda: bezwstydne drenowanie kieszeni Polaków dla swoich. I jedno jest pewne: wszystkie złodziejstwa ekipy Tuska rozliczymy
— wskazał, przypominając aferę KPO.
Kłamstwo
Na wpis Łąckiego reagował także mecenas Bartosz Lewandowski.
To jest kłamstwo. Nie chodzi o to, że zabezpieczono takie sumy, ale o to, że taką kwotę Prokuratura przyjmuje jako rzekomą szkodę
— zaznaczył.
Taką szkodę, którą kierownictwo MS Pana rzadu generuje wypłacając pieniądze z rzekomo niezgodnych z prawem umów
— dodał.
