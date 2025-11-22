Ależ riposta! Prezydent Nawrocki odpowiada na pięć zasad Tuska... Pięcioma Prawdami Polaków. "Warto albo słuchać, albo milczeć"

Można być uczestnikiem wydarzeń historycznych, tworzyć Ją, ale tam, gdzie Ona już jest – warto albo słuchać, albo milczeć” - napisał na X prezydent Karol Nawrocki w swoistej odpowiedzi premierowi Donaldowi Tuskowi, i na jego 5 zasad, które wyłożył ostatnio w Sejmie, odpowiedział Pięcioma Prawdami Polaków.

Premier Donald Tusk ogłosił przedwczoraj w Sejmie pięć zasad bezpiecznego państwa, które „mają przywrócić elementarną odpowiedzialność”. Jego inicjatywa nie spotkała się jednak z powszechnym uznaniem. Podkreślano zwłaszcza obłudny i tendencyjny charakter sformułowań.

Celna riposta

Prezydent Karol Nawrocki zamieścił w mediach społecznościowych swoistą odpowiedź na tezy premiera, przypominając tym samym Pięć Prawd Polaków, które zostały sformułowane 6 marca 1938 roku podczas I Kongresu Polaków w Niemczech w Berlinie.

Piękny manifest polskości. Manifest ludzi odważnych, kochających Polskę, którzy nawet w obliczu nadchodzącej hekatomby szukali siły narodu w tym, co najważniejsze

— napisał prezydent Nawrocki.

Można być uczestnikiem wydarzeń historycznych, tworzyć Ją, ale tam, gdzie Ona już jest – warto albo słuchać, albo milczeć

— dodał.

Pięć Prawd Polaków (6 marca 1938, Berlin):

1) Jesteśmy Polakami.

2) Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci.

3) Polak Polakowi bratem.

4) Co dzień Polak narodowi służy.

5)Polska matką naszą – nie można o matce mówić źle

— czytamy.

Trzeba przyznać, że wpis prezydenta Karola Nawrockiego jest szczególnie celny, zwłaszcza w odniesieniu do premiera Donalda Tuska.

