„Można być uczestnikiem wydarzeń historycznych, tworzyć Ją, ale tam, gdzie Ona już jest – warto albo słuchać, albo milczeć” - napisał na X prezydent Karol Nawrocki w swoistej odpowiedzi premierowi Donaldowi Tuskowi, i na jego 5 zasad, które wyłożył ostatnio w Sejmie, odpowiedział Pięcioma Prawdami Polaków.
Premier Donald Tusk ogłosił przedwczoraj w Sejmie pięć zasad bezpiecznego państwa, które „mają przywrócić elementarną odpowiedzialność”. Jego inicjatywa nie spotkała się jednak z powszechnym uznaniem. Podkreślano zwłaszcza obłudny i tendencyjny charakter sformułowań.
Celna riposta
Prezydent Karol Nawrocki zamieścił w mediach społecznościowych swoistą odpowiedź na tezy premiera, przypominając tym samym Pięć Prawd Polaków, które zostały sformułowane 6 marca 1938 roku podczas I Kongresu Polaków w Niemczech w Berlinie.
Piękny manifest polskości. Manifest ludzi odważnych, kochających Polskę, którzy nawet w obliczu nadchodzącej hekatomby szukali siły narodu w tym, co najważniejsze
— napisał prezydent Nawrocki.
Można być uczestnikiem wydarzeń historycznych, tworzyć Ją, ale tam, gdzie Ona już jest – warto albo słuchać, albo milczeć
— dodał.
Pięć Prawd Polaków (6 marca 1938, Berlin):
1) Jesteśmy Polakami.
2) Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci.
3) Polak Polakowi bratem.
4) Co dzień Polak narodowi służy.
5)Polska matką naszą – nie można o matce mówić źle
— czytamy.
Trzeba przyznać, że wpis prezydenta Karola Nawrockiego jest szczególnie celny, zwłaszcza w odniesieniu do premiera Donalda Tuska.
