Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział w orędziu, że będzie korzystać z prawa weta. Problem w tym, że takowego nie posiada. Sprawa wywołała oczywiście konsternację. „Coś się Panu Czarzastemu pomyliło. Marszałkowskie weto? Ten Pan ostatnią konstytucję to czytał chyba z 1952 r. Chociaż i tam nie było takiego dziwadła” - skomentował poseł PiS Krzysztof Szczucki na portalu X.
Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy objął funkcję marszałka Sejmu. Polityk zastąpił Szymona Hołownię, który został za to wicemarszałkiem. Czarzasty w swoim orędziu wypowiedział słowa, które mogą zastanawiać…
Będę stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. Będę zawsze zwracał uwagę na to, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania, czy służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli
— powiedział Czarzasty.
Słowa Czarzastego są oczywistym przytykiem w stronę prezydenta Karola Nawrockiego. Problem w tym, że marszałek Sejmu nie posiada w swoich kompetencjach weta, takowym dysponuje tylko i wyłącznie prezydent RP.
Marszałek nie może stosować weta
Fragment orędzia marszałka Sejmu o stosowaniu weta wywołał żywiołowe reakcje w social mediach.
Coś się Panu Czarzastemu pomyliło. Marszałkowskie weto? Ten Pan ostatnią konstytucję to czytał chyba z 1952 r. Chociaż i tam nie było takiego dziwadła. Obowiązkiem Marszałka Sejmu jest takie organizowanie posiedzeń, żeby możliwe było sprawne rozpatrywanie projektów ustaw. Tyle!
— skomentował poseł PiS Krzysztof Szczucki.
Orędzie Czarzastego. „Będę stosował marszałkowskie weto” - wraca sejmowa zamrażalka - model z PRL Moskwa Zil…
— odniósł się senator PiS Marek Pęk.
Prezydent reprezentuje, rząd rządzi, Marszałek proceduje – nie zamraża
— napisał poseł Polski 2050 Paweł Śliz.
Marszałek Czarzasty mówi o „marszałkowskim weto” - takich kompetencji Marszalek Sejmu nie ma! Niestety, ale to zapowiedź powrotu zamrażarki sejmowej. To nie są demokratyczne standardy
— stwierdził Wiktor Kąkolewski.
