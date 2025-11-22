Prokuratura Okręgowa w Radomiu wydała 20 listopada postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na nieruchomości w Jadwisinie, należącej do jednego z beneficjentów programu, który politycy Koalicji 13 grudnia i część dziennikarzy zaczęli nazywać „Willa Plus”. Dziennikarz WP Szymon Jadczak zaatakował w tej sprawie posła PiS Przemysława Czarnka. Doczekał się riposty.
Do tych którzy tak bronili wczoraj ludzi od willi plus: prokuratura właśnie postawiła im zarzuty oszustwa. Tak to jest wierzyć w słowa Przemysława Czarnka
— napisał na platformie X Szymon Jadczak, dziennikarz Wirtualnej Polski.
Misiu kolorowy, oto mój wpis z wczoraj. Gdzie tu widzisz obronę? Jest wyraźne stwierdzenie, że jakakolwiek sprzedaż jest nielegalna, a tego typu działania, niezgodne z umową, są podstawą do skorzystania m. in. z hipoteki. Komu postawiono zarzuty? Otóż ludziom z jednego ze stowarzyszeń, bo dopatrzono się u nich łamania prawa. I jeśli tak jest, to trzeba ich ukarać. Nie ma zarzutów nikt z ministerstwa. Verstanden, Herr Jadczak? Przestań kłamać i manipulować, bo się nie wybronisz…
— ripostował Przemysław Czarnek, poseł PiS.
„Próba sprzedaży jest nielegalna”
W innym wpisie Czarnek wyjaśnił, że nieruchomości biorące udziału w programie ogłoszonym przez ministerstwo edukacji w czasach rządów PiS, nazywanym pejoratywnie przez obecne władze „Willa Plus”, nie mogły być sprzedane przez 15 lat i musiały być wówczas wykorzystywane tylko na cele edukacyjne.
Każda nieruchomość z tego programu nie może być sprzedawana, ani nawet wynajmowana przez 15 lat. W tym czasie, zgodnie z umową, musi być wykorzystywana wyłącznie na cele edukacyjne. Zatem próba sprzedaży jest nielegalna. Każda nieruchomość jest jednak, właśnie dlatego, zabezpieczona hipoteką na rzecz Skarbu Państwa, aby w takich przypadkach nadzorujące program ministerstwo mogło działać. Obecne kierownictwo ministerstwa ma pełne możliwości i obowiązek skorzystania z tego zabezpieczenia. Żaden program w Polsce, nawet unijny, nigdy nie był tak zabezpieczony. Wystarczy uruchomić procedury prawa cywilnego
— podkreślił Czarnek.
