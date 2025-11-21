Ważne ostrzeżenie prezydenta Nawrockiego ws. planu pokojowego: "Rosja jest państwem niedotrzymującym umów"

Prezydent Nawrocki zaznaczył, że wszelkie ustalenia dotyczące pokoju i bezpieczeństwa Europy, mogą zapadać wyłącznie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.
Ceną za pokój nie może być w żaden sposób osiągnięcie celów strategicznych przez agresora, a agresorem była i jest Federacja Rosyjska” - wskazał prezydent Karol Nawrocki, komentując plan pokojowy.

Przedstawiono 28-punktowy plan pokojowy popierany przez prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczący pokoju na Ukrainie. Jeden z punktów dotyczy Polski - mówi o tym, że europejskie myśliwce mają stacjonować w naszym kraju.

Sam plan wzbudza jednak wiele obaw i kontrowersji.

Ostrzeżenie prezydenta

Teraz głos w sprawie zabrał prezydent Karol Nawrocki.

Pojawiające się propozycje zakończenia rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie muszą uwzględniać fakt, że Rosja jest państwem niedotrzymującym umów

— zaznaczył.

Każdy plan pokojowy zmierzający do zakończenia wywołanej przez Federację Rosyjską wojny na Ukrainie musi zostać zaakceptowany w Kijowie. To Ukraina padła ofiarą zbrodniczej agresji Putina i to Ukraińcy, przy wsparciu Stanów Zjednoczonych oraz krajów UE musza mieć decydujący głos w rozmowach pokojowych

— podkreślił.

Wszelkie ustalenia dotyczące pokoju i bezpieczeństwa Europy, mogą zapadać wyłącznie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron

— wskazał.

Ceną za pokój nie może być w żaden sposób osiągnięcie celów strategicznych przez agresora, a agresorem była i jest Federacja Rosyjska

— podsumował Karol Nawrocki.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+.

