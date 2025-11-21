„Ceną za pokój nie może być w żaden sposób osiągnięcie celów strategicznych przez agresora, a agresorem była i jest Federacja Rosyjska” - wskazał prezydent Karol Nawrocki, komentując plan pokojowy.
Przedstawiono 28-punktowy plan pokojowy popierany przez prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczący pokoju na Ukrainie. Jeden z punktów dotyczy Polski - mówi o tym, że europejskie myśliwce mają stacjonować w naszym kraju.
Sam plan wzbudza jednak wiele obaw i kontrowersji.
Ostrzeżenie prezydenta
Teraz głos w sprawie zabrał prezydent Karol Nawrocki.
Pojawiające się propozycje zakończenia rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie muszą uwzględniać fakt, że Rosja jest państwem niedotrzymującym umów
— zaznaczył.
Każdy plan pokojowy zmierzający do zakończenia wywołanej przez Federację Rosyjską wojny na Ukrainie musi zostać zaakceptowany w Kijowie. To Ukraina padła ofiarą zbrodniczej agresji Putina i to Ukraińcy, przy wsparciu Stanów Zjednoczonych oraz krajów UE musza mieć decydujący głos w rozmowach pokojowych
— podkreślił.
Wszelkie ustalenia dotyczące pokoju i bezpieczeństwa Europy, mogą zapadać wyłącznie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron
— wskazał.
Ceną za pokój nie może być w żaden sposób osiągnięcie celów strategicznych przez agresora, a agresorem była i jest Federacja Rosyjska
— podsumował Karol Nawrocki.
CZYTAJ TAKŻE:
— Donald Trump stawia ultimatum Zełenskiemu ws. planu pokojowego? „Nie podoba mu się ten układ? Musi polubić”
— Interesy Zachodu z Rosją mają odebrać jej ochotę do wojen. Ten scenariusz już przerabialiśmy
— Merz, Macron i Starmer rozmawiali z Zełenskim ws. planu USA. Prezydent Ukrainy: Doceniamy amerykańskie wysiłki na rzecz zakończenia wojny
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746381-prezydent-rosja-jest-panstwem-niedotrzymujacym-umow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.