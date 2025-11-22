„Pamiętam, na tym również szlifowałem swój język włoski, wypowiedzi pana sędziego Falcone we Włoszech, który z rozbrajającą szczerością i spokojem na twarzy w obecności mafiozów mówił: ‘Mafia, jak każde zjawisko ludzkie, ma swój początek i będzie miała swój koniec’. Mafijne działanie Żurka miało swój początek, będzie miało koniec. Tylko trzeba cierpliwie otwierać oczy ludziom - wskazał Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, były minister edukacji i nauki na antenie Telewizji wPolsce24.
Przemysław Czarnek został zapytany o słowa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który zapowiadał „kolejne rozliczenia”.
Spodziewam się wszystkiego, dlatego że no nie ma żadnych rozliczeń, tylko jest zemsta i polowanie
— wskazał.
