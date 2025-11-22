TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Czarnek przypomina legendarne słowa sędziego Falcone: "Mafijne działanie Żurka miało swój początek, będzie miało koniec"

  • Polityka
  • opublikowano:
Przemysław Czarnek ocenił, że Waldemar Żurek nie realizuje rozliczeń, tylko zemstę i polowanie. / autor: Fratria
Przemysław Czarnek ocenił, że Waldemar Żurek nie realizuje rozliczeń, tylko zemstę i polowanie. / autor: Fratria

Pamiętam, na tym również szlifowałem swój język włoski, wypowiedzi pana sędziego Falcone we Włoszech, który z rozbrajającą szczerością i spokojem na twarzy w obecności mafiozów mówił: ‘Mafia, jak każde zjawisko ludzkie, ma swój początek i będzie miała swój koniec’. Mafijne działanie Żurka miało swój początek, będzie miało koniec. Tylko trzeba cierpliwie otwierać oczy ludziom - wskazał Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, były minister edukacji i nauki na antenie Telewizji wPolsce24.

Przemysław Czarnek został zapytany o słowa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który zapowiadał „kolejne rozliczenia”.

Spodziewam się wszystkiego, dlatego że no nie ma żadnych rozliczeń, tylko jest zemsta i polowanie

— wskazał.

CZYTAJ TAKŻE: Żurek straszy „kartą dań” i „młynami”. „Na miejscu prezydenta nie byłbym tak butny, tylko bym usiadł do stołu”

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych