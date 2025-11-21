7-letnia Polka zabita przez Rosjan w Tarnopolu. Prezydent Karol Nawrocki: Barbarzyński ostrzał ludności cywilnej

  • Polityka
  • opublikowano:
Mieszkańcy Tarnopola / autor: PAP/Vladyslav Musiienko
Mieszkańcy Tarnopola / autor: PAP/Vladyslav Musiienko

„Rodzinie i najbliższym składam wyrazy szczerego współczucia” – napisał prezydent Karol Nawrocki odnosząc się do informacji o śmierci 7-letniej Amelki, która zginęła w Tarnopolu w wyniku rosyjskiego ataku na ludność cywilną.

Jak poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór, w rosyjskim ataku na cywilów w Tarnopolu zginęła 7-letnia obywatelka Polski.

Nasza placówka pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego

– zapewnił rzecznik MSZ.

Wpis prezydenta

Tragiczną wiadomość skomentował też prezydent Karol Nawrocki.

Z głębokim bólem przyjąłem informację o śmierci 7 letniej Amelki, obywatelki Polski, która zginęła w Tarnopolu wraz ze swoją mamą, w wyniku barbarzyńskiego rosyjskiego ostrzału ludności cywilnej. Rodzinie i najbliższym składam wyrazy szczerego współczucia, pozostając w modlitwie za duszę niewinnego dziecka oraz Jej mamy

– czytamy w jego wpisie.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rosyjska zbrodnia! 7-letnia Polka zginęła w rosyjskim ataku na cywilów w Tarnopolu! MSZ ujawnia szczegóły sprawy

mly/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych