„Rodzinie i najbliższym składam wyrazy szczerego współczucia” – napisał prezydent Karol Nawrocki odnosząc się do informacji o śmierci 7-letniej Amelki, która zginęła w Tarnopolu w wyniku rosyjskiego ataku na ludność cywilną.
Jak poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór, w rosyjskim ataku na cywilów w Tarnopolu zginęła 7-letnia obywatelka Polski.
Nasza placówka pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego
– zapewnił rzecznik MSZ.
Wpis prezydenta
Tragiczną wiadomość skomentował też prezydent Karol Nawrocki.
Z głębokim bólem przyjąłem informację o śmierci 7 letniej Amelki, obywatelki Polski, która zginęła w Tarnopolu wraz ze swoją mamą, w wyniku barbarzyńskiego rosyjskiego ostrzału ludności cywilnej. Rodzinie i najbliższym składam wyrazy szczerego współczucia, pozostając w modlitwie za duszę niewinnego dziecka oraz Jej mamy
– czytamy w jego wpisie.
