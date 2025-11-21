Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zadeklarował w orędziu, że będzie strażnikiem demokratycznego ustroju państwa opisanego w konstytucji. Ocenił też, że polityczny problem nie leży w konstytucji, lecz w łamaniu jej zasad. Te zasady są proste: prezydent reprezentuje, rząd rządzi - zaznaczył.
Będę strażnikiem praw parlamentu i demokratycznego ustroju państwa opisanego w naszej konstytucji. To konstytucja gwarantująca sprawiedliwość społeczną, ład instytucjonalny, pluralizm polityczny, równość obywateli wobec prawa, społeczną gospodarkę rynkową, powszechny dostęp do służby zdrowia, edukacji, kultury i mieszkań jest podstawą funkcjonowania państwa polskiego
— powiedział Czarzasty w wyemitowanym w wieczorem telewizyjnym orędziu.
Podkreślił przy tym, że polityczny problem tkwi nie w przepisach konstytucyjnych, tylko w działaniach środowisk, które chcą zasady konstytucyjne łamać.
Te zasady są proste: prezydent reprezentuje, rząd rządzi
— zaznaczył, zapowiadając też, że postawi tamę każdym próbom wprowadzenia innego modelu niż ten, na który obywatele Polski umówili się w referendum konstytucyjnym 1997 roku.
Wskazał też, że zmiana na stanowisku marszałka Sejmu jest dowodem na to, że koalicja rządowa ma stabilną większość. - Strona demokratyczna wygrała wybory 15 października i będzie rządzić na podstawie woli wyborców co najmniej dwa lata. To będą dobre dwa lata dla Polski - zapewnił.
