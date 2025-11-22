„Sami posłowie lewicy mówią, że rozmawiali z Włodzimierzem Czarzastym. On mówi: „to, że nie będzie można sprzedawać to nie znaczy, że nie będzie można serwować”. To, co spod lady będą przynosić własny alkohol, będą szukać różnych rozwiązań? Żarty żartami, ale moim zdaniem cała ta dyskusja bardzo mocno obniża powagę Sejmu” - wskazał Przemysław Wipler, poseł Konfederacji na antenie Polsat News.
Wipler był pytany o zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie i budynkach pozostających pod zarządem Kancelarii.
Wczoraj była „zielona noc” i wiem, że niektórzy żegnali z łezką z oka, ale wszyscy mają przeświadczenie, że to będzie żegnane na chwilę. Sami posłowie lewicy mówią, że rozmawiali z Włodzimierzem Czarzastym. On mówi: „to, że nie będzie można sprzedawać to nie znaczy, że nie będzie można serwować”. To, co spod lady będą przynosić własny alkohol, będą szukać różnych rozwiązań? Żarty żartami, ale moim zdaniem cała ta dyskusja bardzo mocno obniża powagę Sejmu. Jeżeli ktoś chce, żeby wróciła „Sowa i Przyjaciele”, żeby posłowie stołowali się po godzinach pracy na mieście z lobbystami albo wystawieni na fotografów, paparazzi, to to jest droga w tę stronę
— powiedział na antenie Polsat News.
Lewica wiedzie prym
Przemysław Wipler podkreślił, że hotel sejmowy nie jest miejscem pracy.
Nie raz tam widziałem, jak ludzie piją alkohol. Największy skandal z tej kadencji nadużycia alkoholu w domu poselskim to był senator Lewicy i mógłbym powiedzieć, że politycy Lewicy wiedli prym w tym trybie biesiadnym
— ocenił polityk.
