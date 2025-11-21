Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożą 24 listopada oficjalną wizytę w Republice Czeskiej; polski przywódca spotka się m.in. z prezydentem tego kraju Petrem Pavlem - poinformowała prezydencka kancelaria.
Jak wynika z programu wizyty, przekazanego przez KPRP, wizyta polskiej pary prezydenckiej w Pradze rozpocznie się od oficjalnego powitania na Zamku Praskim. Na godz. 10.35 zaplanowane jest spotkanie par prezydenckich, a później - o godz. 10.45 - rozmowa „w cztery oczy” prezydentów Polski i Czech.
Tuż po godz. 11 odbędą się rozmowy plenarne pod przewodnictwem Nawrockiego i Pavla, a następnie - o godz. 12.05 – spotkanie przywódców z przedstawicielami mediów.
Śniadanie na cześć pary prezydenckiej
Na godz. 13 planowane jest śniadanie oficjalne wydawane przez czeską parę prezydencką na cześć Karola i Marty Nawrockich.
O godz. 15.05 prezydent Nawrocki wygłosi wykład na Uniwersytecie Karola w Pradze, z kolei pierwsza dama - o godz. 15.40 - odwiedzi Polską Szkołę im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze.
Na godz. 16.30 zaplanowane jest spotkanie polskiego prezydenta z Andrejem Babiszem, szefem ruchu ANO, który zwyciężył w październikowych wyborach parlamentarnych w Czechach.
