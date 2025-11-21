„Rozumiem, że teraz trwają nerwowe poszukiwania kolejnego tematu zastępczego. A może wreszcie spożytkowałby Pan Szymon Jadczak swoją energię na pokazanie katastrofy w służbie zdrowia - to byłoby z korzyścią dla obywateli. Przestańcie wreszcie kłamać” - napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński w mediach społecznościowych.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie rządzący próbowali odwrócić uwagę publicznej od ważnych tematów.
Poprzednie nagonki na nas okazywały się wydmuszkami albo obnażały zaniedbania rządu Tuska
— wskazał.
Rozumiem, że teraz trwają nerwowe poszukiwania kolejnego tematu zastępczego. A może wreszcie spożytkowałby Pan Szymon Jadczak swoją energię na pokazanie katastrofy w służbie zdrowia - to byłoby z korzyścią dla obywateli. Przestańcie wreszcie kłamać
— zaproponował prezes PiS.
Polowanie na PiS
Wpis najprawdopodobniej dotyczy tekstu Szymona Jadczaka opublikowanego na Wirtualnej Polsce ws. sprzedaży działki przez KOWR.
Przy okazji sprawy tej wyszły jednak na jaw skandaliczne działania obecnych władz KOWR, które obsadzone są przez PSL należący do koalicji 13 grudnia.
Wielu komentatorów zwraca uwagę, że w ostatnim czasie rządzący często próbują odwracać uwagę publiczną od kluczowych dla Polski spraw takich jak bezpieczeństwo wewnętrzne czy zdrowotne, polowaniem na opozycję, czego przykład są przyspieszone działania ws. prób osadzenia Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego w areszcie.
