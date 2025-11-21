SONDAŻ

Zaledwie 34 proc. Polaków popiera rząd. To delikatny wzrost, ale wyniki wciąż są fatalne dla Tuska. Władze mają aż 41 proc. przeciwników

W badaniu z listopada 34 proc. badanych poparło rząd, 41 proc. było mu przeciwnych, a 22 proc. wyraziło obojętność / autor: ) PAP/Radek Pietruszka
W badaniu z listopada 34 proc. badanych poparło rząd, 41 proc. było mu przeciwnych, a 22 proc. wyraziło obojętność / autor: ) PAP/Radek Pietruszka

W badaniu z listopada 34 proc. badanych poparło rząd, 41 proc. było mu przeciwnych, a 22 proc. wyraziło obojętność – wynika z sondażu CBOS. W stosunku do października poprawiły się oceny wyników działalności rządu; pozytywną ocenę wystawiło mu 38 proc. respondentów, a negatywną 50 proc.

Listopad przynosi poprawę notowań rządu we wszystkich uwzględnionych w badaniu wymiarach. W większości przypadków zmiany poparcia nie przekraczają granicy błędu statystycznego, jednak ich spójność pozwala na sformułowanie wniosku o wzroście społecznego poparcia dla urzędującego gabinetu

— podała sondażownia.

Z badania CBOS wynika, że w listopadzie br. opinie na temat rządzącego gabinetu wyglądają nieco korzystniej niż w październiku. Rząd poparło 34 proc. badanych (wzrost o 3 proc.), a 41 proc. go nie poparło (spadek o 4 proc.). Ponad jedna piąta ankietowanych zadeklarowała wobec rządu obojętność (22 proc., wzrost o 2 proc.), a 3 proc. - nie ma zdania na ten temat (bez zmian).

Ocena działalności rządu

W stosunku do października poprawiły się również oceny wyników działalności rządu. Zwiększył się odsetek ocen pozytywnych - obecnie to 38 proc. (co oznacza wzrost o 3 proc.); zmniejszyła się natomiast liczba opinii negatywnych - obecnie wynosi 50 proc. (spadek o 5 proc.) ma krytyczne zdanie o pracy urzędującego gabinetu. 12 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat (wzrost o 2 pkt proc.).

Poprawie notowań rządu towarzyszy wzrost akceptacji Donalda Tuska w roli jego szefa: w listopadzie notujemy wzrost odsetka zadowolonych z faktu, że jest on premierem, przy jednoczesnym zmniejszeniu odsetka niezadowolonych

— czytamy w opracowaniu sondażu.

Z badania wynika ponadto, że poprawiła się również ocena polityki gospodarczej rządu - działania rządu w sferze gospodarczej pozytywnie oceniło 39 proc. Polaków (wzrost o 3 proc. w stosunku do października), a odsetek opinii krytycznych spadł poniżej 50 proc. (do 49 proc., o 3 punkty procentowe od października).

Podziały polityczne

Podobnie jak przed miesiącem poparcie dla rządu odwzorowuje polaryzację zarówno polskiej sceny politycznej, jak i społeczeństwa. Jak wynika z sondażu, rząd Donalda Tuska popierają przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej (87 proc.) i – w nieco mniejszym stopniu – Lewicy (64 proc.). Natomiast sprzeciw wobec urzędującego gabinetu dominuje wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych: Prawa i Sprawiedliwości (82 proc.), Konfederacji Korony Polskiej (79 proc.) i Konfederacji Wolność i Niepodległość (74 proc.).

Biorąc pod uwagę cechy społeczno-demograficzne, linie zróżnicowania poparcia dla rządu lub sprzeciwu wobec niego przebiegają podobnie jak w poprzednich miesiącach. Poparcie dla urzędującego gabinetu wzrasta wraz z poziomem wykształcenia i wielkością miejscowości zamieszkania. Sprzyja mu wyższy poziom dochodów, rzadkie praktyki religijne (bądź ich brak) oraz deklarowane poglądy lewicowe lub (rzadziej) centrowe

— czytamy w komunikacie.

Z kolei negatywny stosunek do obecnego gabinetu – poza osobami o prawicowych poglądach politycznych – mają, jak podało CBOS, najczęściej respondenci uczestniczący regularnie w praktykach religijnych, o najniższych dochodach na osobę w rodzinie, badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz mieszkańcy wsi.

Badanie zrealizowano od 6 do 17 listopada na próbie liczącej 992 osoby (w tym: 60,1 proc. metodą CAPI, 23 proc. – CATI i 16,9 proc. – CAWI).

as/PAP

