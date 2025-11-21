Prezydent Elbląga Michał Missan ocenił, że możliwość sfinansowania inwestycji w elbląskim porcie z unijnych pieniędzy to ogromny bodziec rozwojowy dla miasta. Komisja Europejska zgodziła się odmrozić 200 mln zł na inwestycje portowe z unijnego programu regionalnego.
To, że Komisja Europejska odmroziła pieniądze z regionalnego programu na inwestycje portowe i drogowe w pobliżu portu w Elblągu, to bardzo dobra decyzja. To będzie największy bodziec rozwojowy od 50 lat dla Elbląga. Zrobię wszystko, żeby tego nie zmarnować. Elbląg ma swoje pięć minut w historii
— powiedział prezydent Elbląga Michał Missan podczas konferencji w elbląskim porcie.
Podkreślił, że trwa konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy terminala portowego T2 przy ul. Żytniej oraz rozbudowy i przebudowy terminala portowego przy ul. Radomskiej. Zgłosiło się 9 projektantów. Czterech spełniło warunki i zostało dopuszczonych do dalszych prac. Do 12 stycznia 2026 r. jest termin składania prac konkursowych, które zostaną ocenione przez sąd konkursowy.
Jak podkreślił, pierwsze statki będą mogły wpłynąć i zacumować w elbląskim porcie już w przyszłym roku, bo trwają prace przy pogłębianiu toru wodnego. Ale jeszcze lepsze parametry dostosowane do kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, droga wodna uzyska w 2027 roku. Będą to tory o głębokości 5 metrów i szerokości w dnie 36 metrów.
Wówczas do elbląskiego portu będą mogły wpłynąć statki o długości 100 m, szerokości 20 m i zanurzeniu do 4,5 metra, czyli spełniające parametry, dla których zbudowano kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Jak dodał, rząd będzie realizował na rzece Elbląg obrotnicę 160-metrową, tak by jednostki o długości 100 metrów mogły wykonywać manewry.
Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński powiedział, że rozmowy z Komisją Europejską w sprawie odmrożenia pieniędzy unijnych na port w Elblągu nie były łatwe, ale powiodły się, bo współpracowali ze sobą samorząd Elbląga i samorząd województwa, wspierani przez europosła Jacka Protasa.
Były marszałek województwa, poseł PE Jacek Protas przypomniał, że poprzedni rząd realizował przekop przez Mierzeję Wiślaną z naruszeniem wszelkich zasad i europejskich procedur. Jak mówił, można było prowadzić inwestycję zgodnie z prawem europejskim. Wymienił, że przygotowywane były m.in. raporty o oddziaływaniu na środowisko.
Rząd PiS postanowił przyjąć jednak tak zwaną specustawę, wyrzucając do śmietnika wszystkie te dokumenty i bez uzgodnień środowiskowych zrealizował przedsięwzięcie
— dodał. Jak mówił, to spowodowało, że „w Komisji Europejskiej na hasło port w Elblągu i przekop zamykały się wszystkie drzwi”.
Do tego jeszcze próby znacjonalizowania portu. Musieliśmy najpierw pootwierać te drzwi, ale teraz mamy otwarte okno na przyszłość. Jeśli raz KE uznała, że port w Elblągu jest ważny, to będzie można ubiegać się o kolejne środki
— podkreślił Protas.
Jak mówił, wśród argumentów, jakie przemawiały za koniecznością sfinansowania przez UE inwestycji w porcie, przemawiały te, iż elbląski port wpisuje się w sieć polskich i europejskich, oraz że nie będzie „niezdrową” konkurencją dla portu w Gdańsku. Jego zdaniem ważne jest także to, że port w Elblągu wpisuje się w strategię rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego i jest bodźcem do rozwoju regionu. Podkreślił, że nie bez znaczenia jest sytuacja wojenna.
Obecnie w elbląskim porcie przeładunki są na minimalnym poziomie z uwagi na sankcje unijne w handlu i brak dostępności w porcie. Jak przekazało kierownictwo portu, w ub. roku przeładunki w porcie wyniosły 12,5 tys. ton i w tym roku będzie podobnie.
Kanał przez Mierzeję Wiślaną jako część nowej drogi wodnej został oddany do użytku 17 września 2022 r. Od tamtej pory kanał jest dostępny dla żeglugi, a korzystają z niego w większości jednostki rekreacyjne. Nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską ma wzmocnić suwerenność Polski i uniezależnić ją od decyzji strony rosyjskiej. Inwestycja wzmocni planowo port w Elblągu i porty nad Zalewem Wiślanym.
Zielone światło od KE
Komisja Europejska zgodziła się, by inwestycje w porcie w Elblągu były realizowane z funduszy UE. Chodzi o 200 mln zł z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-27- przekazali marszałek województwa Marcin Kuchciński i prezydent Elbląga Michał Missan.
Jest zgoda Komisji Europejskiej na wykorzystanie środków unijnych na inwestycje portowe i okołoportowe w Elblągu z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Decyzja zapadła wczoraj
— powiedział PAP w czwartek marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński. Dodał, że negocjacje trwały długo.
Raz bywało lepiej, raz gorzej, ale mamy 39 mln euro na inwestycje w elbląskim porcie
— wskazał.
Podkreślił, że dla regionu to jedna z ważniejszych decyzji ostatnich lat. Unijne pieniądze trzeba będzie wykorzystać do 2029 roku.
Prezydent Elbląga Michał Missan określił decyzję Komisji Europejskiej jako „rewelacyjną wiadomość”.
Komisja Europejska odmroziła środki dla Elbląga. Dzięki temu na rozwój naszego portu z unijnej kasy popłynie aż 200 mln złotych
— przekazał Missan.
Jacek Protas, były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, a obecnie europoseł, dodał, że dzięki unijnym pieniądzom dokończona zostanie wielka inwestycja, jaką jest przekop przez Mierzeję Wiślaną.
Oczekiwałem tej decyzji, bo wielokrotnie rozmawiałem o tym z brukselskimi urzędnikami, przekonując ich o tym. Musimy dokończyć to, co zostało rozpoczęte. Przekop samej Mierzei to nie wszystko. Muszą być spełnione warunki, by port w Elblągu stał się oknem na świat. Musi być pogłębiony tor wodny na rzece Elbląg do samego portu oraz musi być zbudowana infrastruktura w porcie, a także drogi dojazdowe
— ocenił europoseł. Dodał, że do portu w Elblągu będą mogły wpływać mniejsze jednostki, które tym samym odciążą port w Gdańsku.
Elbląski samorząd w czerwcu, czyli jeszcze przed decyzją KE, rozpoczął prace związane z rozwojem portu morskiego. Prezydent miasta ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji budowy i przebudowy terminali portowych nad rzeką Elbląg wraz z określeniem kosztów prac.
Pierwszym etapem jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy terminala portowego T2 przy ul. Żytniej oraz rozbudowy i przebudowy terminala portowego przy ul. Radomskiej. Zgłosiło się 9 projektantów. Czterech spełniło warunki i zostało dopuszczonych do dalszych prac. Do 12 stycznia 2026 r. jest termin składania prac konkursowych, które zostaną ocenione przez sąd konkursowy
— poinformowała PAP rzeczniczka urzędu miasta w Elblągu Joanna Urbaniak.
Dodała, że celem konkursu jest pokazanie twórczych pomysłów na rozwój portu i wstępne określenie kosztów dalszych prac projektowych oraz kosztów realizacji zadania.
Obecnie w elbląskim porcie przeładunki są na minimalnym poziomie z uwagi na sankcje unijne w handlu i brak dostępności w porcie
— poinformował PAP dyrektor portu Arkadiusz Zgliński. Dodał, że port czeka na pogłębienie ostatniego fragmentu drogi wodnej na rzece Elbląg. Prace trwają.
W ub. roku przeładunki w porcie wyniosły 12,5 tys. ton. Oceniam, że w tym roku będzie podobnie. Natomiast magazyny w porcie są wypełnione, mamy w nich nawozy fosforowe i mączkę do skarmiania zwierząt. Cały ten towar wożony jest drogami lądowymi
— przekazał Zgliński.
