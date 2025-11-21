Sejm głosami koalicji Donalda Tuska przesądził o skierowaniu do dalszych prac projektu ustawy o likwidacji CBA. Tym samym nie zgodził się na jego odrzucenie w pierwszym czytaniu. Projekt przepisów mający stać się podstawą zlikwidowania instytucji, dzięki której Polska stała się europejskim wzorem w zwalczaniu korupcji zostanie teraz przekazany Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Własną opinię ma przygotować Komisja do spraw Służb Specjalnych.
Jednym głównych celów, jakie wyznaczyła sobie Platforma Obywatelska idąc do wyborów, była likwidacji Centralnego Biura Korupcyjnego. Budowana od 2006 r. z ogromną starannością służba była przykładem dla wielu krajów Europy, które borykały się z problemem korupcji. Donald Tusk dąży teraz do jej likwidacji i przekazania zadań Policji.
Dziś w Sejmie odbyło się głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o likwidacji CBA. Za dalszymi pracami głosowało 236 posłów, przeciw było 188, a 18 wstrzymało się od głosu.
Idą po CBA
Teraz projekt ustawy o likwidacji CBA trafi do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do spraw Służb Specjalnych.
W myśl projektu Centralne Biuro Antykorupcyjne – służba specjalna podlegająca bezpośrednio premierowi – ma zostać zastąpione przez Centralne Biuro Zwalczania Korupcji, funkcjonujące w strukturach policji. Część kompetencji ma zostać też przeniesiona do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz do Krajowej Administracji Skarbowej.
Zmiany prowadzą do całkowitego podporzadkowania prowadzonych postepowań - także tych dotyczących beneficjantów obecnej władzy - strukturom policji i ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu. Funkcjonariusze CBA, którzy do tej pory byli chronieni przed naciskami władzy w prowadzonych operacjach, mają stać się służbą policyjną podległą MSWiA.
koal/PAP
