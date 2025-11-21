„Sąd postanowił uchylić stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Wojciecha O. i Marcina O. - poinformowała rzecznik prasowa ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek. Przekazała, że liderzy ruchu „Rodacy Kamraci” mieli przebywać w nim do 30 listopada.
Ma to związek z procesem Wojciecha O. ps. „Jaszczur” i Marcina O. ps. „Ludwiczek, który ruszył przed Sądem Okręgowym w Warszawie na początku października. Toczy się on w wyłączeniem jawności. Liderzy ruchu Rodacy Kamraci odpowiadają w nim za 154 przestępstwa.
Chodzi m.in o publiczne pochwalanie przemocy z powodu przynależności politycznej, grożenie stosowaniem przemocy z powodu przynależności politycznej, publiczne znieważenia osób z powodu przynależności rasowej, publiczne pochwalanie prowadzenia wojny napastniczej, publiczne znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, czy nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych.
Jak informowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w stosunku do Wojciecha O. część z zarzutów uwzględnia działanie w ramach tzw. „recydywy”. Oznacza to że, był on już karany za podobne przestępstwa i odbył co najmniej 6 miesięcy kary więzienia.
Uchylono areszt
Wojciech O. i Marcin O. od czerwca byli w areszcie, którego stosowanie zostało przedłużone do 30 listopada. Jak przekazała sędzia Anna Ptaszek odbyło się posiedzenie, na którym sąd postanowił uchylić wobec nich ten środek zapobiegawczy.
O sprawie poinformował portal TVP Info.
Wcześniej ruch Rodacy Kamraci był partią polityczną określaną jako nacjonalistyczna i neofaszystowska. Została ona wyrejestrowana w listopadzie 2024 r.
as/PAP
