PiS zapowiada nowe wydarzenie! "Myśląc Polska - Alternatywa 2.0" już jutro. Eksperci będą rozmawiać o walce z dezinformacją

Dezinformacja to dziś jedno z największych zagrożeń, uderzających w nasze bezpieczeństwo. Już jutro w Warszawie odbędą się panele Myśląc Polska - Alternatywa 2.0, w których eksperci porozmawiają, jak z nią skutecznie walczyć” - poinformowało Prawo i Sprawiedliwość w mediach społecznościowych. Wstęp na spotkanie jest wolny.

Pierwsze spotkanie programowe będzie poświęcone zjawisku dezinformacji oraz sposobom skutecznej walki z nią.

Agenda spotkania programowego

1 . 11:00-11:30 - wykład wprowadzający Bronisława Wildsteina pt. „Świat na opak, czyli walka o znaczenie”

2 . 11:30-12:45 - panel dyskusyjny „Dezinformacja i manipulacje w polityce rządu Donalda Tuska”.

Uczestnicy: Przemysław Czarnek, Agnieszka Glapiak, Jolanta Hajdasz, Mateusz Morawiecki, Samuel Pereira, Michał Prószyński (moderator), Włodzimierz Tomaszewski

3 . 13:00-14:00 - panel dyskusyjny „Dezinformacja jako zagrożenie dla państwa i wspólnoty narodowej. Jak się przed nią bronić?”

Uczestnicy: Kamil Basaj, Karolina Grenda, Michał Prószyński (moderator), Michał Wojnowski, Stanisław Żaryn

