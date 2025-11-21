„Dezinformacja to dziś jedno z największych zagrożeń, uderzających w nasze bezpieczeństwo. Już jutro w Warszawie odbędą się panele Myśląc Polska - Alternatywa 2.0, w których eksperci porozmawiają, jak z nią skutecznie walczyć” - poinformowało Prawo i Sprawiedliwość w mediach społecznościowych. Wstęp na spotkanie jest wolny.
Pierwsze spotkanie programowe będzie poświęcone zjawisku dezinformacji oraz sposobom skutecznej walki z nią.
Agenda spotkania programowego
1 . 11:00-11:30 - wykład wprowadzający Bronisława Wildsteina pt. „Świat na opak, czyli walka o znaczenie”
2 . 11:30-12:45 - panel dyskusyjny „Dezinformacja i manipulacje w polityce rządu Donalda Tuska”.
Uczestnicy: Przemysław Czarnek, Agnieszka Glapiak, Jolanta Hajdasz, Mateusz Morawiecki, Samuel Pereira, Michał Prószyński (moderator), Włodzimierz Tomaszewski
3 . 13:00-14:00 - panel dyskusyjny „Dezinformacja jako zagrożenie dla państwa i wspólnoty narodowej. Jak się przed nią bronić?”
Uczestnicy: Kamil Basaj, Karolina Grenda, Michał Prószyński (moderator), Michał Wojnowski, Stanisław Żaryn
