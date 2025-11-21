WIDEO

Wymowny spot! Błaszczak odpowiada na pięć zasad obecnego premiera. "Jedno się nigdy nie zmieni - hipokryzja ekipy Tuska"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Donald Tusk ogłosił pięć zasad, których stosowanie ma „przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową”. Szef parlamentarnego klubu PiS Mariusz Błaszczak zamieścił w sieci wymowny spot, w którym zaprezentowano, że premier nie jest wiarygodny w tej sprawie, gdyż on bądź politycy z jego formacji w przeszłości łamali wspomniane zasady.

Jedno się nigdy nie zmieni - hipokryzja ekipy Tuska

— napisał na platformie X Mariusz Błaszczak.

Do każdego z punktów Tuska we wspomnianym spocie przywołano wymowną wypowiedź, pokazującą, jak w przeszłości środowisko KO podchodziło do przestrzegania tych punktów.

Nie atakuj polskich służb i wojska

— to pierwszy z postulatów Tuska.

To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi.

— mówił w 2021 roku Donald Tusk, upominając się o nielegalnych imigrantów, z którym naporem walczyły polskie służby na granicy polsko-białoruskiej. Wtedy jednak był w opozycji i miał zupełnie inne zdanie w sprawie sposobów obrony polskiej granicy niż dziś.

Nie powtarzaj rosyjskiej propagandy

— to druga z zasad Tuska. Tu również w spocie przywołano słowa Tuska sprzed lat.

To nie może być tak, że rząd dużego europejskiego państwa nie jest w stanie zapewnić lekarstwa i kanapki matce z dzieckiem na naszej granicy

— grzmiał w przeszłości Tusk.

Koniec z wetami i sabotażem legislacyjnym

— podkreślił Tusk w punkcie trzecim.

To będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy”; „Mamy dzisiaj potrzebę działania w tych kategoriach demokracji walczącej” - przypomniano przy tym punkcie te dwie antydemokratyczne wypowiedzi Tuska.

Jestem za Zachodem a nie Wschodem

— to przedostatnia z zasad Tuska.

Nie jesteśmy na wojnie z Rosją”

Chcemy, aby Rosja była ważnym, więcej, aby stała się ważniejszym niż do tej pory partnerem Polski, zarówno w kontekście gospodarczym, ale także politycznym i bezpieczeństwa

— przypomniano w spocie archiwalną wypowiedź Tuska.

Ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachu w tryby nie sypał

— przywołano inne słowa Tuska sprzed lat.

Jestem po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją

— to ostatni punkt Tuska.

Nie jesteśmy na wojnie z Rosją. Rosja nie jest naszym wrogiem. Jest uporczywym rywalem geopolitycznym. Ale Putin to nie Stalin. Prezydent Putin, jeśli morduje, to detalicznie, a nie hurtowo. To jest duża różnica szczególnie dla ofiar

— a to już zamieszczona w spocie wypowiedź Radosława Sikorskiego, bagatelizująca zagrożenie ze strony Rosji.

CZYTAJ TAKŻE:

5 absurdalnych zasad Tuska. Czy PiS się pod nimi podpisze? Kaczyński: Pani pyta kogoś, kto leży i jest kopany o to, czy będzie się solidaryzował

Prezes PiS do dziennikarzy: Słów polityka, który brutalnie atakował opozycję, nie można traktować poważnie. Jedność tak, ale bez Tuska

Absurd i hipokryzja. Szłapka publikuje zasady „bezpieczeństwa” Tuska. Część z nich sam łamał. Mocne komentarze: „Przestańcie pajacować”

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych