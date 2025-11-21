Donald Tusk ogłosił pięć zasad, których stosowanie ma „przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową”. Szef parlamentarnego klubu PiS Mariusz Błaszczak zamieścił w sieci wymowny spot, w którym zaprezentowano, że premier nie jest wiarygodny w tej sprawie, gdyż on bądź politycy z jego formacji w przeszłości łamali wspomniane zasady.
Jedno się nigdy nie zmieni - hipokryzja ekipy Tuska
— napisał na platformie X Mariusz Błaszczak.
Do każdego z punktów Tuska we wspomnianym spocie przywołano wymowną wypowiedź, pokazującą, jak w przeszłości środowisko KO podchodziło do przestrzegania tych punktów.
Nie atakuj polskich służb i wojska
— to pierwszy z postulatów Tuska.
To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi.
— mówił w 2021 roku Donald Tusk, upominając się o nielegalnych imigrantów, z którym naporem walczyły polskie służby na granicy polsko-białoruskiej. Wtedy jednak był w opozycji i miał zupełnie inne zdanie w sprawie sposobów obrony polskiej granicy niż dziś.
Nie powtarzaj rosyjskiej propagandy
— to druga z zasad Tuska. Tu również w spocie przywołano słowa Tuska sprzed lat.
To nie może być tak, że rząd dużego europejskiego państwa nie jest w stanie zapewnić lekarstwa i kanapki matce z dzieckiem na naszej granicy
— grzmiał w przeszłości Tusk.
Koniec z wetami i sabotażem legislacyjnym
— podkreślił Tusk w punkcie trzecim.
„To będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy”; „Mamy dzisiaj potrzebę działania w tych kategoriach demokracji walczącej” - przypomniano przy tym punkcie te dwie antydemokratyczne wypowiedzi Tuska.
Jestem za Zachodem a nie Wschodem
— to przedostatnia z zasad Tuska.
„Nie jesteśmy na wojnie z Rosją”
Chcemy, aby Rosja była ważnym, więcej, aby stała się ważniejszym niż do tej pory partnerem Polski, zarówno w kontekście gospodarczym, ale także politycznym i bezpieczeństwa
— przypomniano w spocie archiwalną wypowiedź Tuska.
Ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachu w tryby nie sypał
— przywołano inne słowa Tuska sprzed lat.
Jestem po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją
— to ostatni punkt Tuska.
Nie jesteśmy na wojnie z Rosją. Rosja nie jest naszym wrogiem. Jest uporczywym rywalem geopolitycznym. Ale Putin to nie Stalin. Prezydent Putin, jeśli morduje, to detalicznie, a nie hurtowo. To jest duża różnica szczególnie dla ofiar
— a to już zamieszczona w spocie wypowiedź Radosława Sikorskiego, bagatelizująca zagrożenie ze strony Rosji.
