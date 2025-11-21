„Tego typu sformułowania, które przedstawił minister spraw zagranicznych, z pewnością są w narracji realizowanej długofalowej wojny kognitywnej czy są też elementem wojny hybrydowej” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Piotr Grochmalski, ekspert ds. bezpieczeństwa.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w Sejmie po raz kolejny pokazał swoją butę, atakując prezydenta Karola Nawrockiego!
Panie prezydencie, ma pan prawo do prywatnych opinii. Naturalnie Unia Europejska, jak każdy byt ludzki nie jest idealna. Można ją krytykować, ale krytyka, jak wiemy z życia, dzieli się na dwa rodzaje. Taką, która zmierza do tego, aby przedmiot krytyki poprawić i taką, która zmierza do tego, aby przedmiot krytyki zdyskredytować i zniszczyć. Zachęcam do pierwszego rodzaju, a nawet do proponowania rozwiązań, ale insynuując, że integracja europejska jest wymierzonym w Polskę spiskiem, nie pomaga pan ani Unii, ani Polsce. Przygotowuje pan psychologiczny i polityczny grunt pod wyjście z Unii Europejskiej, pod Polexit
— szarżował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w Sejmie.
„To wpisuje się w narrację wojny kognitywnej”
Prof. Piotr Grochmalski wskazał, że „tego typu sformułowania, które przedstawił minister spraw zagranicznych, z pewnością są w narracji realizowanej długofalowej wojny kognitywnej czy są też elementem wojny hybrydowej”.
Swego czasu pan Sikorski bardzo trafnie scharakteryzował politykę niemiecką związaną z Nord Stream 1 jako współczesny rodzaj paktu Ribbentrop-Mołotow. Wówczas po bardzo ostrej reakcji Niemiec, gdzie konkretni politycy pozamiatali nim, on dokonał radykalnej zmiany i stał się elementem narracji niemieckiej
— zaznaczył ekspert ds. bezpieczeństwa.
Zwrócił również uwagę na fakt, że „polskie służby mają ogromne problemy związane z analityką”.
Jest to małe grono osób i oni są obciążeni dodatkowo wojną przeciwko polskiej opozycji, przeciwko środowiskom patriotycznym, co jest efektem pewnej obsesji Tuska, która jest wykorzystywana przez rosyjskie służby. Przecież on na potęgę w tej chwili przywraca pewne instrumenty, także środowiska potężnie zinfiltrowane przez Rosję, przywraca ich do władzy, daje im potężne środki działania w Polsce. I to jest potężna zachęta
— podkreślił prof. Piotr Grochmalski.
„Działania wprowadzające i pogłębiające chaos”
Na pytanie, czy antidotum na to wszystko może być ta operacja „Horyzont”, ekspert ds. bezpieczeństwa wskazał, że to „działania historyczne, absurdalne, wprowadzające i pogłębiające chaos”.
Podam prosty przykład. Służba Ochrony Kolei. Wiadomo przecież, że polska infrastruktura kolejowa jest jednym z kluczowych elementów działań agresywnych ze strony Federacji Rosyjskiej. Doskonale to wiemy, bo jedna z najszybciej rozbitych agentur jeszcze w 2023 roku głównie skupiała się na logistyce kolejowej, na połączeniach kolejowych z Ukrainą. Więc doskonale wiemy, jakie mniej więcej obszary powinny być kontrolowane i jaka jest sytuacja
— zauważył.
Służba Ochrony Kolei, czyli kluczowy instrument, który powinien być wykorzystywany do tego typu działań, podlega PKP. Ona nie działa w systemie reagowania kryzysowego. Prosta rzecz, którą trzeba natychmiast zmienić i wzmocnić działanie tego typu instrumentów. Czyli mamy absolutny chaos. Nie mamy na przykład żadnej regulacji dotyczącej pojęcia obcych wpływów. Nawet nie wiemy, co to znaczy. Nie ma instrumentów prawnych i służby czy też sądy są bezradne. Co z tego, że schwytamy osobę i powiemy, że ona w ramach obcych wpływów realizuje pewne działania w Polsce, jak nie ma żadnych regulacji prawnych
— wyjaśnił ekspert ds. bezpieczeństwa.
