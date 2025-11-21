Były premier Mateusz Morawiecki i były szef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk omówili polską prezydencję. Politycy PiS zwrócili uwagę na fakt, że „była to prezydencja niewykorzystanych szans, ale też wiele spraw przyspieszyło wbrew interesowi Polski, jak pakt migracyjny czy cele klimatyczne”.
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. Polska po raz drugi sprawowała przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej (UE). 1 lipca prezydencję przejęła Dania. Szymon Szynkowski vel Sęk, były szef MSZ i poseł PiS zwrócił uwagę na fakt, że „sam rząd dopiero teraz dokonuje podsumowania polskiej prezydencji, a rządowy raport był przedstawiany dopiero na ubiegłym posiedzeniu”.
Ta prezydencja była wielką szansą. Za czasów premiera Morawieckiego w KPRM rozpoczęto przygotowania do tej prezydencji. W grudniu 2024 przygotowaliśmy specjalny raport i w tym raporcie przeprowadziliśmy analizę, która pokazywała, jakie szanse w przeszłości nie zostały wykorzystane
— zaznaczył.
„Prezydencja niewykorzystanych szans”
Wskazał, że „zawarto również cały szereg rekomendacji o charakterze ogólnym i szczegółowym”.
Z 11 rekomendacji o charakterze ogólnym, zdecydowana większość nie została zrealizowana
— zauważył.
Podczas polskiej prezydencji realizowano cele sprzeczne z naszym interesem. Była to prezydencja niewykorzystanych szans, ale też wiele spraw przyspieszyło wbrew interesowi Polski, jak pakt migracyjny czy cele klimatyczne
— podkreślił Szymon Szynkowski vel Sęk.
„Schyłek polskiego przemysłu”
Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier wskazał, że „każda prezydencja w UE może być wykorzystana do narzucenia pewnej agendy, do zaprezentowania priorytetów i tego, co jest najważniejsze”.
W naszej sytuacji najważniejsze jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo gospodarcze. Niestety, wszystkie przedstawione priorytety nie objęły podstawowych tematów. Tuż po zakończeniu prezydencji doszło do uzgodnienia celu redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 roku
— zaznaczył.
Mówił, że „polska prezydencja, która tego nie powstrzymała, jest za to współodpowiedzialna”.
Jest również współodpowiedzialna za schyłek polskiego przemysłu. Kraj sprawujący prezydencję może kształtować agendę, a nie zostały wrzucone w nią tematy fundamentalne dla polskiej gospodarki, systemu finansów publicznych, procesów inwestycyjnych. Rzadko dostrzegam aż tak wielkie utracone szanse, jak w czasie polskiej prezydencji
— dodał Mateusz Morawiecki.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Koniec polskiej prezydencji w Radzie UE. Tusk podsumował sam siebie: Może się wszyscy zdziwicie, ale ja mam wielkie poczucie ulgi
— Bezobjawowa prezydencja Polski w UE. Szynkowski vel Sęk punktuje rząd Tuska: Pozwoliliście na poprawkę o przyjęciu Paktu migracyjnego
— UJAWNIAMY szokujący dokument! Polska prezydencja w UE. Z czego zrezygnował Tusk? Jabłoński: „Mamy do czynienia z abdykacją”
— Morawiecki o polskiej prezydencji w UE: To miała być dla Polski szansa. Co zrobiono? Nic. Nie było żadnego wielkiego szczytu w Warszawie
tt/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746338-rzad-podsumowal-prezydencje-morawiecki-utracone-szanse
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.