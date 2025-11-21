Sejm większością głosów posłów Koalicji 13 grudnia nie wybrał dr. hab. Karola Polejowskiego na prezesa IPN-u, chociaż uzyskał on jednoznaczną rekomendację Kolegium IPN na tę funkcję. Dlaczego tak się stało? „Powiedzmy sobie wprost, że takim zarzutem jest to, że byłem bliskim współpracownikiem prezesa Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta RP” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 dr hab. Karol Polejowski, odnosząc się do dzisiejszej sytuacji w Sejmie.
Jak dr hab. Karol Polejowski przyjął wynik dzisiejszego głosowania? 201 posłów zagłosowało za jego kandydaturą na prezesa IPN, a 227 było przeciw. 6 posłów wstrzymało się od głosu.
Przyjąłem to raczej spokojnie. (…) Zawsze można się spodziewać, że zadecydują kwestie merytoryczne, czyli to, co powinno zadecydować przy takim wyborze
— mówił dr hab. Karol Polejowski, dając do zrozumienia, że mimo wszystko raczej spodziewał się wyniku głosowania biorąc pod uwagę arytmetykę sejmową. Zauważył, że część posłów koalicji rządzącej nawet nie chciało słuchać prezentacji jego kandydatury.
Część posłów obecnej koalicji nie chciała tego słuchać, opuściła salę sejmową czy prowadziła rozmowy między sobą
— powiedział gość red. Anny Pawelec i red. Dariusza Matuszaka.
Dlaczego obecna koalicja rządząca odrzuciła kandydaturę prof. Polejowskiego?
Nie mam zielonego pojęcia, mogę się jedynie domyślać pewnych rzeczy (…). Powiedzmy sobie wprost, że takim zarzutem jest to, że byłem bliskim współpracownikiem prezesa Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta RP. Czy to jest argument, który ma rozstrzygać tego typu kwestie, a nie na przykład czy jest się przygotowanym do sprawowania pewnej funkcji, to już zostawiam Państwu
— odpowiedział historyk.
Słowa do pracowników IPN
Prof. Polejowski zwrócił się do pracowników IPN-u.
Chciałbym zwrócić się do wszystkich pracowników IPN i podziękować za pełną oddania i zaangażowania służbę państwu polskiemu i realizację misji, którą ustawodawca nałożył na nas jako na Instytut. Za to Państwu bardzo serdecznie dziękuję! Mogę zapewnić, że funkcjonujemy dalej bez żadnych komplikacji
— mówił historyk.
